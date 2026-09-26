قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتدفع كام على موبايلك من الخارج.. الجمارك تحسم حقيقة زيادة الرسوم
حارس مرمى أيرلندا يرفض مواجهة إسرائيل..ولاعبون يدرسون مقاطعة المباراة
حفاظًا على سلامته.. محمد صلاح يغيب عن مباراة جنوب السودان بسبب «الترتان»
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. انخفاض الحرارة وأمطار متوسطة إلى غزيرة بمناطق حدودية
الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن
زمن الأونروا انتهى.. مسؤول بمجلس السلام يثير الجدل بـ إلغاء دور الوكالة
ضبط شخص استعان بزوجته وأخرين للتعدى على شقيقه بسلاح أبيض في الجيزة
الاستثمار: نعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع 90 جهة حكومية
رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر
السلطات الروسية: مقتل 7 في هجمات أوكرانية على لوجانسك وزابوروجيا
وزير الآثار: نركز على بناء قطاع سياحي مرن قادر على حماية البيئة والتراث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يدشن مبادرة "منابر الشباب" من داخل مركز النجاجرة بكوم أمبو.. صور

منابر الشباب
منابر الشباب
محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتدشين المبادرة الرائدة "منابر الشباب" من داخل مركز شباب النجاجرة بكوم أمبو ، والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسوان تحت رعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، ومحافظ أسوان، فى أكبر تجمع شبابى، وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء سمير البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، وفريق عمل المبادرة ، فى إطار جهود المحافظة لدعم وتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية.

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى “بداية جديدة لبناء الإنسان” .

عرض أهداف المبادرة ومحاورها وآليات تنفيذها

وشهدت فعاليات التدشين إلقاء كلمة ترحيبية من أحد الشباب المتدربين ، أعقبها عرض فيديو تقديمى عن المبادرة من مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تضمن إستعراض أهدافها ومحاورها الرئيسية، والفئات المستهدفة، وآليات التنفيذ، والجدول الزمنى لمختلف مراحلها، بما يضمن تنفيذ المبادرة وفق رؤية واضحة وخطة عمل متكاملة لتحقيق النتائج المستهدفة.

تأهيل 1000 شاب وفتاة وإختيار 100 سفير لإستراتيجية أسوان 2040

وعقب تفقده للفعاليات والأنشطة التدريبية المبادرة داخل قاعات مركز شباب المبادرة ، أكد المهندس عمرو لاشين أن مبادرة "منابر الشباب" تمثل نموذجاً محلياً رائداً للاستثمار فى طاقات الشباب ، مشيداً بما تتضمنه من برامج تدريبية تستهدف تأهيل 1000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة فى مجالات القيادة والتخطيط الإستراتيجى والتنمية المجتمعية حيث تقدم حتى الآن 1200 شاب وفتاة، وسيتم إستكمال التقديم حتى 30 سبتمبر، وسيتم تنظيم 20 دورشة عمل ، تمهيداً لإختيار 100 شاب وفتاة يمثلون نخبة المشاركين ليكونوا سفراء لإستراتيجية أسوان 2040، وينقلوا ثقافة التنمية والمشاركة المجتمعية إلى مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وسيتم عقد مؤتمر عام فى المرحلة النهائية.

أهداف واضحة وقابلة للقياس لإعداد قادة المستقبل

 

وأوضح محافظ أسوان أنه تم صياغة أهداف المبادرة بصورة واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ ، مع تحديد إطار زمنى دقيق لإنجازها بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع، مؤكداً أن نجاح المبادرة يقاس بقدرتها على إكتشاف الشباب المتميز ، وتنمية مهاراتهم ، وإستثمار إمكاناتهم ، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل وشركاء فاعلين فى مسيرة التنمية، ويتم ذلك تحت مظلة مبادرة " أسوان بشبابها أجمل ".

50 % للشباب و50 % للفتيات مع أولوية للقرى والنجوع والمناطق النائية

وأضاف المهندس عمرو لاشين أنه تم الإلتزام بأعلى درجات الشفافية والحيادية فى إختيار المشاركين، مع التوسع فى الترويج للمبادرة لإتاحة الفرصة أمام جميع شباب المحافظة، مؤكداً بأنه تم تحقيق التوازن فى نسب المشاركة بين الشباب والفتيات بواقع 50% لكل منهما، مع تخصيص مشاركة فاعلة لذوى الإعاقة، وإعطاء الأولوية لشباب القرى والنجوع والمناطق النائية، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجتمعية .

برامج تدريبية لتعزيز الوعى الوطنى والمشاركة المجتمعية

كما وجه محافظ أسوان بأن تتضمن ورش العمل والبرامج التدريبية موضوعات تثقيفية تسهم فى تعزيز الوعى الوطنى، وتشمل التعريف بالدستور المصرى والقوانين ذات الصلة، ورؤية مصر 2030، وإستراتيجية أسوان 2040، إلى جانب التعريف بأدوار مؤسسات الدولة والسلطات التنفيذية والتشريعية، وآليات عمل الجمعيات الأهلية والنقابات ومراكز الشباب، بما يسهم فى إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة وروح المسؤولية والقدرة على المشاركة الإيجابية فى بناء الوطن .

بناء الإنسان وإعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة المستقبل

وأكد المهندس عمرو لاشين أن بناء الإنسان يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، وأن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن محافظة أسوان تولى اهتماماً كبيراً بتبنى المبادرات النوعية التى تسهم فى اكتشاف وصقل الكوادر الشابة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإعدادهم للمشاركة الفاعلة فى مختلف مجالات العمل العام والتنمية.

إهداء درع مديرية الشباب والرياضة

تم إهداء محافظ أسوان درع مديرية الشباب والرياضة من الدكتور أيمن عبد المقصود، ومديرى القطاعات تقديراً وعرفاناً على إطلاق مبادرة " منابر الشباب ".

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

إيران وأمريكا

أول رد أمريكي على خطة الـ 7 أيام المقترحة من طهران

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

زراعة الأحواض بالنباتات

اتحضر للأخضر.. الجيزة تتوسع في زراعة النباتات المزهرة وحملات التجميل في إمبابة

جانب من الحدث

صندوق استصلاح الأراضي بالوادي الجديد يعلن مبادرة جديدة لزيادة فرص العمل بالقطاع الزراعي

وكيل الصحة بالغربية

صحة الغربية: تقديم 23 ألفًا و632 خدمة طبية للعاملين بالشركات والمصانع

بالصور

اختفاء الفئة الأعلى.. كيا تكشف عن تفاصيل السيارة K5 موديل ‎2027‎‏ ‏

كيا K5
كيا K5
كيا K5

لوك كاجوال .. إلهام شاهين تخطف الانظار بظهورها | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

الإسكندرية تستقبل رياح الصليب..أولى نوات الخريف في نهاية سبتمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بسبب مسمار.. نكسة جديدة لـ فولكس فاجن و السيارات الألماني

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد