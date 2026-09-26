محافظ أسوان يدشن مبادرة "منابر الشباب" من داخل مركز النجاجرة بكوم أمبو.. صور

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتدشين المبادرة الرائدة "منابر الشباب" من داخل مركز شباب النجاجرة بكوم أمبو ، والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسوان تحت رعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، ومحافظ أسوان، فى أكبر تجمع شبابى، وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء سمير البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، وفريق عمل المبادرة ، فى إطار جهود المحافظة لدعم وتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية.

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى “بداية جديدة لبناء الإنسان” .

عرض أهداف المبادرة ومحاورها وآليات تنفيذها

وشهدت فعاليات التدشين إلقاء كلمة ترحيبية من أحد الشباب المتدربين ، أعقبها عرض فيديو تقديمى عن المبادرة من مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تضمن إستعراض أهدافها ومحاورها الرئيسية، والفئات المستهدفة، وآليات التنفيذ، والجدول الزمنى لمختلف مراحلها، بما يضمن تنفيذ المبادرة وفق رؤية واضحة وخطة عمل متكاملة لتحقيق النتائج المستهدفة.

تأهيل 1000 شاب وفتاة وإختيار 100 سفير لإستراتيجية أسوان 2040

وعقب تفقده للفعاليات والأنشطة التدريبية المبادرة داخل قاعات مركز شباب المبادرة ، أكد المهندس عمرو لاشين أن مبادرة "منابر الشباب" تمثل نموذجاً محلياً رائداً للاستثمار فى طاقات الشباب ، مشيداً بما تتضمنه من برامج تدريبية تستهدف تأهيل 1000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة فى مجالات القيادة والتخطيط الإستراتيجى والتنمية المجتمعية حيث تقدم حتى الآن 1200 شاب وفتاة، وسيتم إستكمال التقديم حتى 30 سبتمبر، وسيتم تنظيم 20 دورشة عمل ، تمهيداً لإختيار 100 شاب وفتاة يمثلون نخبة المشاركين ليكونوا سفراء لإستراتيجية أسوان 2040، وينقلوا ثقافة التنمية والمشاركة المجتمعية إلى مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وسيتم عقد مؤتمر عام فى المرحلة النهائية.

أهداف واضحة وقابلة للقياس لإعداد قادة المستقبل

وأوضح محافظ أسوان أنه تم صياغة أهداف المبادرة بصورة واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ ، مع تحديد إطار زمنى دقيق لإنجازها بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع، مؤكداً أن نجاح المبادرة يقاس بقدرتها على إكتشاف الشباب المتميز ، وتنمية مهاراتهم ، وإستثمار إمكاناتهم ، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل وشركاء فاعلين فى مسيرة التنمية، ويتم ذلك تحت مظلة مبادرة " أسوان بشبابها أجمل ".

50 % للشباب و50 % للفتيات مع أولوية للقرى والنجوع والمناطق النائية

وأضاف المهندس عمرو لاشين أنه تم الإلتزام بأعلى درجات الشفافية والحيادية فى إختيار المشاركين، مع التوسع فى الترويج للمبادرة لإتاحة الفرصة أمام جميع شباب المحافظة، مؤكداً بأنه تم تحقيق التوازن فى نسب المشاركة بين الشباب والفتيات بواقع 50% لكل منهما، مع تخصيص مشاركة فاعلة لذوى الإعاقة، وإعطاء الأولوية لشباب القرى والنجوع والمناطق النائية، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجتمعية .

برامج تدريبية لتعزيز الوعى الوطنى والمشاركة المجتمعية

كما وجه محافظ أسوان بأن تتضمن ورش العمل والبرامج التدريبية موضوعات تثقيفية تسهم فى تعزيز الوعى الوطنى، وتشمل التعريف بالدستور المصرى والقوانين ذات الصلة، ورؤية مصر 2030، وإستراتيجية أسوان 2040، إلى جانب التعريف بأدوار مؤسسات الدولة والسلطات التنفيذية والتشريعية، وآليات عمل الجمعيات الأهلية والنقابات ومراكز الشباب، بما يسهم فى إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة وروح المسؤولية والقدرة على المشاركة الإيجابية فى بناء الوطن .

بناء الإنسان وإعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة المستقبل

وأكد المهندس عمرو لاشين أن بناء الإنسان يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، وأن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن محافظة أسوان تولى اهتماماً كبيراً بتبنى المبادرات النوعية التى تسهم فى اكتشاف وصقل الكوادر الشابة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإعدادهم للمشاركة الفاعلة فى مختلف مجالات العمل العام والتنمية.

إهداء درع مديرية الشباب والرياضة

تم إهداء محافظ أسوان درع مديرية الشباب والرياضة من الدكتور أيمن عبد المقصود، ومديرى القطاعات تقديراً وعرفاناً على إطلاق مبادرة " منابر الشباب ".