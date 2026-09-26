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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | مشاركة مجتمعية للأهالى في النظافة والتجميل.. والجامعة ضمن التصنيف العالمى للاستدامة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 25/9/2026 أحداث متنوعة. 

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على لقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ، والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم ، في إطار نهج المحافظة القائم على التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين والعمل على سرعة التعامل مع القضايا والمطالب الجماهيرية .

https://www.elbalad.news/7119520

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج جامعة أسوان ضمن نتائج تصنيف UI GreenMetric العالمي للجامعات لعام 2026، المعني بتقييم جهود الجامعات في مجال الاستدامة، وذلك ضمن 47 جامعة مصرية شملها التصنيف هذا العام، مقابل 38 جامعة في 2025.

https://www.elbalad.news/7119689

جهود متنوعة 

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة ميدانية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بإمتداد منطقة السيل ، شملت المحلات المقامة على جانبى الطريق، سواء بجوار سور السكة الحديد أو فى المنطقة المواجهة لها، وبالقرب من كوبرى السيل العلوى للمشاة ، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حقوق المواطنين فى إستخدام الطريق .

https://www.elbalad.news/7119687

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، عدداً من المناطق الواقعة بشرق المدينة ، والتى تضم الناصرية وكبارى دبورة وأسامة والإسعاف والحكروب وخور عواضة ، وذلك لتقديم الشكر والتقدير للأهالى على مشاركتهم الإيجابية فى تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالجهود الذاتية .

https://www.elbalad.news/7119684

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة مفاجئة على عدد من محطات تعبئة المواد البترولية، لمتابعة منظومة تداول وتعبئة الوقود من السولار والبنزين، والوقوف على مدى الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل.

https://www.elbalad.news/7119686

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء ملاعب البادل بالمنطقة المواجهة لحديقة مدكور أبو العز، والمطلة على صفحة نهر النيل الخالد، والذى تتولى تنفيذه مديرية الإسكان بالمحافظة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، بما يسهم فى دعم البنية الرياضية والترفيهية، وتعظيم الإستفادة من المواقع المتميزة بالمحافظة.

https://www.elbalad.news/7119682

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، المدخل الشمالى للمدينة، لمتابعة أعمال التنسيق والتجميل الجارية بالمنطقة، والوقوف على الموقف التنفيذى للأعمال المستهدفة لرفع كفاءة وتحسين الصورة البصرية للموقع.

https://www.elbalad.news/7119683

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