محافظ أسوان يقدم الشكر للأهالى لمشاركتهم الإيجابية فى أعمال التطوير والتجميل بالجهود الذاتية

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، عدداً من المناطق الواقعة بشرق المدينة ، والتى تضم الناصرية وكبارى دبورة وأسامة والإسعاف والحكروب وخور عواضة ، وذلك لتقديم الشكر والتقدير للأهالى على مشاركتهم الإيجابية فى تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالجهود الذاتية .

وياتى ذلك فى ضوء حرص محافظة أسوان على دعم المشاركة المجتمعية وتعظيم دور المواطنين فى الإرتقاء بالمظهر الحضارى والبيئى لمناطقهم .

محافظ أسوان يشيد بالمشاركة المجتمعية وروح العزيمة والإصرار

وخلال جولته، أشاد المهندس عمرو لاشين بهذه النماذج المشرفة من أهالى أسوان، والتى تجسد روح العزيمة والإصرار والمعدن الأصيل لأبناء المحافظة، وحرصهم على الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة والارتقاء بالمظهر العام لمناطقهم، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية تمثل شريكاً أساسياً فى دعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمستوى الحضارى للمناطق السكنية.

توجيهات بتقديم الدعم وإستكمال أعمال التطوير والتجميل



وأثناء تفقده للشوارع الداخلية بهذه المناطق، برفقة اللواء رماح السيد السكرتير العام، والقيادات التنفيذية المعنية، وجه محافظ أسوان بتقديم كامل الدعم والمساندة لهذه الجهود، من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، واستكمال تركيب بلاط الإنترلوك، وتنفيذ أعمال الإنارة، بما يسهم فى الحفاظ على مكتسبات أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالجهود الذاتية، ويضمن استدامة الشكل الحضارى والجمالى لهذه المناطق.

إستمرار دعم مبادرة "أسوان بشبابها أجمل" وتعزيز المشاركة المجتمعية

وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأهالى لاستكمال أعمال التطوير والتجميل، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، فى إطار مبادرة "أسوان بشبابها أجمل"، والتى تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية والاستفادة من الطاقات الإيجابية لدى الشباب والمواطنين فى تحسين البيئة والمظهر العام بمختلف المناطق.

الأهالى يشيدون بجهود المحافظة فى الإرتقاء بمناطقهم

من جانبهم، أشاد الأهالى بجهود المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ومعاونيه من القيادات والأجهزة التنفيذية، فى دعم أعمال التطوير والتجميل، مؤكدين أن هذه الجهود أسهمت فى تحويل مناطقهم إلى أماكن أكثر حضارية وجمالاً، معربين عن إستعدادهم لمواصلة المشاركة الإيجابية والحفاظ على ما تم إنجازه .