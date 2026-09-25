محافظ أسوان يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقة السيل

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة ميدانية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بإمتداد منطقة السيل ، شملت المحلات المقامة على جانبى الطريق، سواء بجوار سور السكة الحديد أو فى المنطقة المواجهة لها، وبالقرب من كوبرى السيل العلوى للمشاة ، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حقوق المواطنين فى إستخدام الطريق .

محافظ أسوان يتابع ميدانياً أعمال رفع الإشغالات والتعديات

وخلال الحملة، تابع محافظ أسوان أعمال رفع الإشغالات والتعديات وإزالة مظاهر التعدى على حرم الطريق، موجهاً بقطع التيار الكهربائى عن المحلات المخالفة ، مع سرعة التعامل مع أى إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر العام، مع التأكيد على استمرار الحملات الميدانية وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى .

توجيهات بالتعامل الفورى مع المخالفات وإلزام المحلات بخطوط التنظيم



وأثناء جولته برفقة اللواء رماح السيد السكرتير العام، والقيادات التنفيذية المعنية، وجه المهندس عمرو لاشين مسئولى الوحدة المحلية وحى شرق بالتعامل الفورى والحاسم مع أى إشغالات أو تعديات على حرم الطريق، وإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة وعدم تجاوزها أو التعدى على الطريق العام .

كما كلف محافظ أسوان بتحرير محاضر للمخالفين، وإثبات بياناتهم بالرقم القومى، تمهيداً لرفعها على المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك، وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات، بما يسهم فى تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

إستمرار الحملات للحفاظ على الإنضباط والمظهر الحضارى

وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية استمرار الحملات الميدانية بمختلف مناطق المدينة، والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو إشغالات، مع ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على حرم الطرق والشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، ورفع مستوى النظافة والمظهر الحضارى، بما يتواكب مع أعمال التطوير التى تشهدها مدينة أسوان.

