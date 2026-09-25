والدة طفل التوحد بالجيزة تفجر مفاجأة عن معاناة نجلها داخل المدرسة وتعرضه للضرب

روت نورهان مهدي، والدة «أنس» طفل التوحد بالجيزة، موقفًا مؤلمًا مع نجلها داخل المدرسة، كاشفة تفاصيل معاناته خلال فترة دراسته، وما تعرض له من مواقف صعبة انتهت، بعدم عودته إلى المدرسة وإعادة العام الدراسي.



وقالت والدة أنس خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، إن نجلها تعرض للضرب داخل المدرسة خلال الصف الرابع الابتدائي، وفقًا لما نقله إليها عدد من زملائه، موضحة أن الواقعة حدثت بعدما وقف الطفل ونظر من نافذة الفصل، الأمر الذي دفعها إلى التقدم بشكوى إلى الإدارة التعليمية.

وأضافت نورهان أن مسؤولين من الإدارة التعليمية حضروا إلى المدرسة عقب الواقعة، وأبلغوها بأن نجلها لن يدخل المدرسة مرة أخرى، ولن يعود إلى فصله، وهو القرار الذي رفضته بشدة، مؤكدة أن أنس طفل ذكي وناطق وقادر على التواصل، وأن حالته لا تمنعه من التعليم أو التفاعل مع زملائه.



وأوضحت أن نجلها لم يعد إلى المدرسة في الصف الرابع، واضطر إلى إعادة العام الدراسي، ليصبح حاليًا في الصف الخامس بدلًا من الصف السادس، مشيرة إلى أنها طالبت بوجود مرافق تربوي معه داخل المدرسة لمساعدته على الاستمرار في التعليم، إلا أنها قالت إن طلبها قوبل بالرفض والسخرية.



وأكدت والدة أنس أن ما تعرض له نجلها جعلها تتمسك أكثر بحقه في التعليم، موضحة أن أطفال التوحد يحتاجون إلى الدعم والفهم والتعامل المناسب مع طبيعة حالتهم، وليس إبعادهم عن المدرسة أو حرمانهم من حقهم في التعلم.

