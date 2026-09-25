المحافظ يتفقد المدخل الشمالي للمدينة والمنطقة المجاورة لخان أسوان

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، المدخل الشمالى للمدينة، لمتابعة أعمال التنسيق والتجميل الجارية بالمنطقة، والوقوف على الموقف التنفيذى للأعمال المستهدفة لرفع كفاءة وتحسين الصورة البصرية للموقع.

توجيهات بتجميل المنطقة المواجهة للنافورة وتكثيف أعمال النظافة

وخلال الجولة، وجه المهندس عمرو لاشين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنسيق الموقع المواجه للنافورة، وتجميل المنطقة المحيطة بالمجرى المائى، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، بما يضمن ظهور المنطقة بالشكل الجمالى والحضارى اللائق، باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمدينة وواجهة مهمة أمام المواطنين والزائرين.

تجهيز المنطقة المجاورة لخان أسوان لإقامة سلسلة من المطاعم



كما تفقد محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمنطقة المجاورة لخان أسوان، والتى تتضمن تجهيز الموقع لإقامة سلسلة من المطاعم، وفق رؤية جمالية وحضارية تسهم فى استغلال الموقع بصورة أفضل، حيث يجرى حالياً تنظيم المنطقة من خلال تنفيذ الباكيات والمظلات، بما يوفر بيئة مناسبة لإقامة الأنشطة الخدمية والترفيهية، ويعزز من المظهر الحضارى للموقع.

سرعة إنهاء الأعمال وتحقيق الإستغلال الأمثل للمواقع

وأثناء جولته برفقة اللواء رماح السيد السكرتير العام، والقيادات التنفيذية المختصة، وجه المهندس عمرو لاشين بسرعة إنهاء الأعمال الجارية، مع الاهتمام بجودة التنفيذ والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم فى سرعة دخول هذه المواقع إلى الخدمة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، والارتقاء بالمظهر العام لعاصمة المحافظة.