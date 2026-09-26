جهود مديرية الطب البيطري بأسوان خلال 3 أشهر للحفاظ على الثروة الحيوانية

قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان بتنفيذ سلسلة من الجهود خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2026.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وحماية الثروة الحيوانية، وتحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وبمتابعة من الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتور جمعة مكى، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان.

تحصين أكثر من 45 ألف حيوان و64 ألف طائر

وشملت أعمال الوقاية البيطرية تحصين 45 ألفاً و44 حيواناً ضد عدد من الأمراض الوبائية، من بينها الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى وطاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام، بالإضافة إلى تحصين 64 ألف طائر ضد الأمراض الفيروسية، إلى جانب سحب عينات من المزارع ، وفحص وعلاج 5 آلاف و150 طائراً.

تكثيف أعمال الترصد الوبائى والرعاية البيطرية

وفى مجال الترصد الوبائى، تم تنفيذ أعمال متابعة ميدانية شملت 33 قرية و480 منزلاً و21 سوقاً للحيوانات والطيور، ومناظرة آلاف الحيوانات والطيور، مع عدم رصد أى بؤر اشتباه، كما تم تقديم خدمات الرعاية والعلاج لنحو 18 ألفاً و269 حالة بالوحدات والقوافل العلاجية، من خلال 40 قافلة تم تنفيذها بـ21 قرية.

تعزيز أعمال التلقيح الصناعى والتأمين على الماشية



كما تضمنت الجهود فحص ومتابعة الحالات التناسلية، وتنفيذ أعمال التلقيح الصناعى لنحو 1230 أنثى من الأبقار والجاموس، إلى جانب التأمين على 5411 رأساً من الماشية، بإجمالى رسوم محصلة بلغت نحو 1.29 مليون جنيه، فضلاً عن ترقيم وتسجيل أكثر من ألفى حيوان وإصدار البطاقات التعريفية اللازمة.

حملات مكثفة بالمجازر وضبط لحوم غير صالحة للإستخدام

وفى مجال المجازر والتفتيش على اللحوم، تم الكشف على 3464 ذبيحة داخل 13 مجزراً على مستوى مراكز المحافظة، مع فحص اللحوم والأحشاء وإعدام الأجزاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وفقاً للإشتراطات الصحية.

كما شملت الحملات المرور على محلات الجزارة والهايبر ماركت والسوبر ماركت، حيث تم ضبط نحو 1157 كجم من اللحوم والمنتجات المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات.

جهود مكثفة للوقاية من الأمراض المشتركة ومكافحة الكلاب الضالة

وشملت أعمال الصحة العامة والأمراض المشتركة إجراء آلاف الاختبارات للكشف عن أمراض البروسيلا والدرن، إلى جانب تحصين الحيوانات ضد البروسيلا والسعار، فضلاً عن تحصين 990 كلباً ضالاً مجاناً ضد مرض السعار فى 49 منطقة، وتعقيم عدد من الكلاب للحد من تكاثرها والسيطرة على أعدادها.

527 نشاطاً إرشادياً للتوعية بالوقاية والرعاية البيطرية

كما نفذت المديرية 527 نشاطاً إرشادياً، تضمنت 345 ندوة توعوية تناولت موضوعات الوقاية البيطرية والرعاية والتناسليات والتلقيح الصناعى والمجازر والتأمين على الماشية والترقيم والتسجيل والسعار والأمراض المشتركة وإنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى لقاءات إعلامية للتوعية بالممارسات البيطرية السليمة.