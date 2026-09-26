فى اجتماع تنسيقى برئاسة محافظ أسوان.. التجهيز لاستكمال خط الطرد بالكرور

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى الخاص بإستكمال أعمال خط الطرد الرابط بين محطة رقم ( 13 ) ومحطة المشتل الجديدة رقم ( 12 ) ، والمزمع وضع حجر الأساس لها قريباً ، والتى سيتم إستخدامها كخط طوارئ للمحطة رقم (11).

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير " حياة كريمة " للمواطنين ، وضمن حزمة الإجراءات التى تنفذها محافظة أسوان لتخفيف المعاناة عن أهالى منطقة الكرور ، وتحسين مستوى خدمات الصرف الصحى المقدمة لهم .

جاء ذلك بحضور العميد أ.ح محمد عبد التواب قائد قطاع أسوان العسكرى ، والعميد طارق فائق مدير إدارة المرور ، والمهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بمديريات المرافق المختلفة ، الكهرباء والإتصالات والطرق والغاز الطبيعى والوحدة المحلية .

إستكمال خط طرد بطول 2 كم وقطر 400 مللى

وخلال الإجتماع ، شدد المهندس عمرو لاشين على أهمية تحقيق التنسيق العرضى والتوثيقى بين كافة الجهات المعنية ، وتحرير المحاضر الرسمية اللازمة لإستكمال الأعمال بالمسار المحدد بطول 2 كم ، بداية من محطة رقم ( 13 ) وصولاً إلى منطقة فيله ، وبقطر 400 مللى ، وذلك خلال مدة زمنية تصل لنحو شهرين ، لافتاً إلى أنه تم من قبل تنفيذ مسافة 500 متر من الموقع الخاص بمحطة المشتل رقم ( 12 ) وصولاً إلى الشرطة العسكرية ، على أن يتم إستكمال باقى الأعمال ضمن المرحلة التالية .

تنسيق مسبق لحماية شبكات المرافق وسرعة التنفيذ



كما وجه محافظ أسوان بضرورة قيام مركز شبكات المرافق والتخطيط العمرانى (GIS) بالمحافظة بتنفيذ أعمال الكشف المسبق عن مسارات مختلف شبكات المرافق من خلال الأجهزة الكشفية المتخصصة ، بما يضمن تنفيذ الأعمال بالمرونة المطلوبة وتلافى أى تعارضات أو معوقات قد تؤثر على البرنامج الزمنى المحدد للمشروع ، مع التأكيد على إعادة الشئ لأصله بكل مسافة يتم تنفيذها أولاً بأول ، بما يساهم فى تسهيل الحركة المرورية والحفاظ على كفاءة الطريق .

التجهيز لوضع حجر الأساس لمحطة المشتل الجديدة رقم ( 12 )

وفى هذا الإطار ، أكد المهندس عمرو لاشين أنه فى ظل التنسيق المتواصل مع المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، جارى التجهيز والإعداد لوضع حجر الأساس لمحطة المشتل الجديدة رقم ( 12 ) بمنطقة الكرور قريباً ، والمقامة على مساحة تصل لنحو 2000 متر مسطح ، والتى من المنتظر أن تساهم بشكل جذرى فى إنهاء المشاكل المتكررة التى تواجه محطة رقم ( 11 ) ، وتحقيق إستقرار أكبر لمنظومة الصرف الصحى بالمنطقة .

حلول عاجلة للحد من الأعطال والطفح وتحسين الخدمة

وأضاف المحافظ أن حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها على مدار الأشهر الماضية تضمنت تركيب المطرقة المائية بمحطة رقم ( 11 ) وتشغيلها ، وهو ما ساهم فى الحد من الأعطال المتكررة وحماية الشبكة من تأثيرات الضغوط المفاجئة ، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير والتسليك الدورى شهرياً لشبكات الإنحدار لمنع ترسيب أى مخلفات داخل الخطوط ، وبالتالى تلافى حدوث أى طفح بالخط الرئيسى .

كما تم إستعدال الميول فى مناسيب بعض الفراعات بما يساهم فى تيسير سريان مياه الصرف بصورة إنسيابية ، مع مواصلة تنفيذ مجموعة من الحلول العاجلة والآجلة وفق منظور علمى ومنهجى ، لتحقيق الإستدامة الشاملة وإنتظام خدمة الصرف الصحى لأهالى منطقة الكرور بالشكل المطلوب .