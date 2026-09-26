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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تدخل عاجل من محافظ أسوان.. انتظام مياه الري بقرية «بشاير الخير»

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فى تدخلات عاجلة من المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لتخفيف المعاناة عن مزارعى قرية "بشاير الخير" التابعة لقرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر، تم توجيه الشركة المختصة بسرعة صيانة وإصلاح طلمبة الرى الرئيسية بالمحطة المغذية للمصارف، وهو ما ساهم فى انتظام تدفق مياه الرى ووصولها إلى الأراضى الزراعية ، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية اللازمة والحفاظ على نمو المحاصيل الزراعية المختلفة.

صيانة وفحص طلمبات الرى بقرى العون الغذائى

ووجه المهندس عمرو لاشين الشركة المختصة بالمرور على باقى طلمبات الرى بمختلف محطات قرى العون الغذائى، وإجراء أعمال الفحص والصيانة اللازمة لها، خاصة أنها ما زالت خلال فترة الضمان، وذلك للتأكد من جودة مكوناتها وكفاءة أدائها، وضمان انتظام تشغيلها وتوفير مياه الرى للأراضى الزراعية داخل قرى العون الغذائى الأخرى بمناطق كلابشة وجرف حسين وتوماس وعافية.

 

دعم محطات الرى بطلمبتين إضافيتين لكل محطة


وأكد محافظ أسوان استمرار المتابعة الدورية والميدانية لقطاعات العمل المختلفة بقرى العون الغذائى، مع العمل على رفع كفاءة منظومة الرى ودعم قدرتها على مواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، لافتاً إلى أن المخطط الجارى تنفيذه يتضمن دعم محطات الرى بقرى جرف حسين وبشاير الخير وكلابشة وتوماس وعافية بعدد طلمبتين إضافيتين لكل محطة.

رفع كفاءة منظومة الرى وضمان استدامة الخدمة

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الرى بقرى العون الغذائى، وضمان انتظام تدفق المياه ووصولها إلى الأراضى الزراعية بالكميات المطلوبة، فضلاً عن الحد من احتمالات حدوث أى أعطال أو انقطاعات مستقبلاً، بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق الاستقرار الزراعى والإستفادة المثلى من المقومات والإمكانات الزراعية بقرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر.
 

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