محافظ أسوان يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية وتحسين الخدمات بمركز دراو

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بناءاً على تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهودها الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ، ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالتوازى مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدى للمخالفات .

مشروعات للصرف الصحى ورصف الطرق بدراو

وفى هذا الإطار ، شملت أعمال المتابعة تنفيذ مشروع توصيل الصرف الصحى لمجزر دراو ، إلى جانب أعمال رصف طريق الطويسة ، وإعادة رصف طريق مدخل دار السلام ، فضلاً عن تركيب بلاط الإنترلوك بالشارع المؤدى إلى مركز الشرطة الجديد ومبنى التأمينات الإجتماعية ، بما يساهم فى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الحركة والخدمات بالمنطقة .

حملات رقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين

كما قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنظيم حملات رقابية وتموينية على عدد من المحلات والمنشآت التجارية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للإستخدام ، وذلك بمعرفة مكتب الأغذية بدراو ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

متابعة مستمرة للمشروعات والخدمات

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو أعمال المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ، بالتوازى مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ، بما يدعم جهود المحافظة فى تحسين مستوى الخدمات الأساسية والإرتقاء بالمظهر العام ، وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب .