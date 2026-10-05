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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: أمطار رعدية قد تغزر على العلمين والإسكندرية وشمال الدلتا غدًا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات
الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات
أ ش أ


 توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية غدًا /الثلاثاء/ مع انخفاض قيم درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة خاصة على المناطق الساحلية؛ نتيجة استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على ظهور السحب المنخفضة، التي تحجب جزءا من أشعة الشمس وتحد من ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن فرص سقوط الأمطار غدا تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والرعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق من وسط وجنوب سيناء، وقد تغزر أحيانا في بعض المناطق، بنسب حدوث تتراوح ما بين 40 إلى 50% خاصة العلمين والإسكندرية وبعض مناطق شمال الدلتا.

وأضافت "أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%، تمتد إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط الصعيد، ومناطق من الصحراء الغربية، مع احتمالية ضعيفة جدا لامتداد الأمطار إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى".

وأوضحت أن نشاط الرياح يستمر غدا، وتتراوح سرعاتها ما بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة على أغلب المحافظات؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء وزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل وفي أماكن الظل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.. لافتة إلى أن وجود السحب وحجبها جزءا من أشعة الشمس يسهم في الحد من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد خاصة خلال فترات سطوع أشعة الشمس، فيما تصبح الأجواء معتدلة خلال الساعات الأولى من الليل وتميل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة والصباح الباكر.. موضحة أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة تتراوح ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية، وتكون أقل من ذلك في المدن الجديدة.

وحذرت غانم من الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تؤدي إلى انخفاض طفيف في مستوى الرؤية الأفقية، قبل أن تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأكدت ضرورة توخي الحذر، خاصة في المناطق الساحلية ولاسيما العلمين والإسكندرية وشمال الدلتا بسبب احتمالات غزارة الأمطار وظهور السحب الرعدية.. موضحة أن السحب الرعدية يصاحبها نشاط قوي للرياح أسفل السحب وقبل سقوط الأمطار، فضلا عن احتمالات حدوث البرق والرعد.

وحثت المواطنين على ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة خاصة أن الأمطار المتوقعة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط قد تحدث خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع ضرورة الحذر من نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، فيما نصحت قائدي السيارات بالقيادة بهدوء وحذر شديدين أثناء سقوط الأمطار أو انخفاض الرؤية مع تجنب الوقوف بجوار أعمدة الإنارة والمنشآت الكهربائية واللوحات الإعلانية المعدنية.

كما نصحت غانم المواطنين بارتداء ملابس صيفية ذات أكمام أو اصطحاب قطعة إضافية خلال فترات الليل والصباح الباكر؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة والفارق الواضح بين درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل.. مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية خاصة في ظل ما يشهده فصل الخريف من تقلبات جوية سريعة وحادة.

التنبؤات الإنذار المبكر لأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية

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