قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنادي يا محمد .. ترامب يكشف عن حيلة يلجأ إليها حين ينسى إسم شخص
أحمد حلمي يمازح منى زكي بعد تكريمها في الجونة: «بيعي الكنبة يا منى»
إيران تبدي رغبتها في التوسط لحل الأزمة بين السعودية والفصائل اليمنية
ترامب يصدر قرارات بتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا بموجب قانون جراهام
إيران .. انفجار ضخم في ناقلة نفط عملاقة أثناء عبورها في مضيق هرمز
عمرو عبد الجليل لـ صدى البلد: تفاعل الجمهور مع إفيهاتي يسعدني.. والفن كان حلم الطفولة | فيديو
البحر الأحمر..هيئة الطرق تنهي إصلاح كسر بطريق رأس غارب – الزعفرانة
قميص جديد قبل الكيماوي.. آيات أباظة تكشف كيف واجهت رحلة علاج السرطان
طريقة عمل ناجتس الفراخ في البيت بمكونات اقتصادية
أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض
شريف منير لـ صدى البلد: سعيد بنجاح فيلم «ريد فلاج».. وأجسد شخصية ترزي حريمي ووالد أحمد حاتم
إن كيدهن عظيم .. دور المرأة الجليدية في إقالة كاتي زكريا من البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

كاتي وترامب
كاتي وترامب
محمود نوفل

أشادت المتحدثة بإسم البيت الأبيض “ المُقالة ” بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث قالت : يُعد الرئيس ترامب رجلاً طيباً، ورائعاً، وكريماً، ومراعيًا للآخرين، ومفعماً بالحماس، ومجتهداً في عمله. 

وأضافت عبر صفحتها على منصة إكس : أتمنى لو أن المزيد من الأمريكيين يقدرونه حق قدره. 

وتابعت : لن يتمكن أحدٌ أبداً من جعل أمريكا عظيمة بالطريقة التي فعلها هو، وما يزال يواصل القيام بها.

وختمت قائلة : لقد كان شرفاً لي أن أعمل معه.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الجمعة، بإقالة كاتي زكريا، المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، بعد خمسة أيام فقط من توليها المنصب، وسط جدل واسع أثارته تصريحاتها بشأن مؤهلاتها المهنية، إلى جانب الانتقادات التي واجهتها عقب أول مؤتمر صحفي لها.


وجاءت أنباء رحيل زكريا، وفقًا لما نقلته شبكة «CNN» وصحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر مطلعة، بعد ساعات من ظهورها في مقابلة تلفزيونية على قناة «فوكس نيوز»، واجهت خلالها تساؤلات بشأن تقديم نفسها بوصفها محامية، رغم عدم اجتيازها امتحان نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا.

 
وخلال المقابلة التي أُجريت في برنامج الإعلامي شون هانيتي، أحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدت زكريا في موقف صعب أثناء محاولتها الرد على التساؤلات المتعلقة بلقبها المهني، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات والسخرية منها في وسائل الإعلام الأمريكية.

ترامب يشكك في ملاءمة المنصب لها
وقبل الإعلان عن رحيلها، ألمح ترامب إلى أن منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض قد لا يكون مناسبًا لـ كاتي زكريا، قائلًا للصحفيين إنه تحدث معها بشأن الضغوط التي تتعرض لها، وترك لها حرية اتخاذ القرار بشأن الاستمرار في المنصب.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن كاتي زكريا تتعرض، على حد وصفه، لمعاملة قاسية من وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنها شخصية لطيفة وأنه تابع ظهورها التلفزيوني لسنوات.

وقال ترامب إنه سألها عما إذا كانت ترغب في الاستمرار رغم الانتقادات، مضيفًا أنه لا يعتقد أن وسائل الإعلام ستتوقف عن مهاجمتها، وأنه يريدها أن تكون سعيدة، مؤكدًا استعداده لدعم القرار الذي تتخذه.

وكانت زكريا واجهت انتقادات منذ أول إحاطة إعلامية لها في البيت الأبيض، بعدما بدت متوترة وأنهت المؤتمر سريعًا، قبل أن تتفاقم الأزمة مع تصاعد الجدل بشأن لقبها المهني.

ويأتي رحيلها بعد خمسة أيام فقط من توليها المنصب، في واحدة من أقصر الفترات التي تشهدها وظيفة المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل بشأن ملابسات مغادرتها.

البيت الأبيض كاتي زكريا ترامب أمريكا إقالة كاتي زكريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

سفارة مصر في هولندا

الخارجية الهولندية تكشف لـ صدى البلد عن موقفها بشأن اعتقال أحمد ناصر و حظر الإخوان

الحاخام الإسرائيلي دوف ليئور

لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض

صورة من اللقاء

موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري بعد الفوز على الجيش الرواندي

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

أبل توسع منظومتها المنزلية بأجهزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أبل وميتا

أبل وميتا تتعاونان لتشغيل أحد أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان على أجهزة ماك

أصغر ذراع تحكم لأجهزة Xbox

بحجم الجيب وإمكانات متكاملة.. مايكروسوفت تفاجئ عشاق Xbox بأصغر ذراع تحكم

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. لا تجعل العمل يشغل كل وقتك

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج القوس حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. فكر في أهدافك المقبلة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج العقرب حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026..لا تجعل فضولك يتحول لقلق

برج العقرب
برج العقرب
برج العقرب

برج الميزان حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. لا تتجاهل الأمور التي تزعجك

برج الميزان
برج الميزان
برج الميزان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد