أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

أشادت المتحدثة بإسم البيت الأبيض “ المُقالة ” بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث قالت : يُعد الرئيس ترامب رجلاً طيباً، ورائعاً، وكريماً، ومراعيًا للآخرين، ومفعماً بالحماس، ومجتهداً في عمله.

وأضافت عبر صفحتها على منصة إكس : أتمنى لو أن المزيد من الأمريكيين يقدرونه حق قدره.

وتابعت : لن يتمكن أحدٌ أبداً من جعل أمريكا عظيمة بالطريقة التي فعلها هو، وما يزال يواصل القيام بها.

وختمت قائلة : لقد كان شرفاً لي أن أعمل معه.





وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الجمعة، بإقالة كاتي زكريا، المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، بعد خمسة أيام فقط من توليها المنصب، وسط جدل واسع أثارته تصريحاتها بشأن مؤهلاتها المهنية، إلى جانب الانتقادات التي واجهتها عقب أول مؤتمر صحفي لها.



وجاءت أنباء رحيل زكريا، وفقًا لما نقلته شبكة «CNN» وصحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر مطلعة، بعد ساعات من ظهورها في مقابلة تلفزيونية على قناة «فوكس نيوز»، واجهت خلالها تساؤلات بشأن تقديم نفسها بوصفها محامية، رغم عدم اجتيازها امتحان نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا.



وخلال المقابلة التي أُجريت في برنامج الإعلامي شون هانيتي، أحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدت زكريا في موقف صعب أثناء محاولتها الرد على التساؤلات المتعلقة بلقبها المهني، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات والسخرية منها في وسائل الإعلام الأمريكية.

ترامب يشكك في ملاءمة المنصب لها

وقبل الإعلان عن رحيلها، ألمح ترامب إلى أن منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض قد لا يكون مناسبًا لـ كاتي زكريا، قائلًا للصحفيين إنه تحدث معها بشأن الضغوط التي تتعرض لها، وترك لها حرية اتخاذ القرار بشأن الاستمرار في المنصب.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن كاتي زكريا تتعرض، على حد وصفه، لمعاملة قاسية من وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنها شخصية لطيفة وأنه تابع ظهورها التلفزيوني لسنوات.

وقال ترامب إنه سألها عما إذا كانت ترغب في الاستمرار رغم الانتقادات، مضيفًا أنه لا يعتقد أن وسائل الإعلام ستتوقف عن مهاجمتها، وأنه يريدها أن تكون سعيدة، مؤكدًا استعداده لدعم القرار الذي تتخذه.

وكانت زكريا واجهت انتقادات منذ أول إحاطة إعلامية لها في البيت الأبيض، بعدما بدت متوترة وأنهت المؤتمر سريعًا، قبل أن تتفاقم الأزمة مع تصاعد الجدل بشأن لقبها المهني.

ويأتي رحيلها بعد خمسة أيام فقط من توليها المنصب، في واحدة من أقصر الفترات التي تشهدها وظيفة المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل بشأن ملابسات مغادرتها.