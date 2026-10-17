بعد إقالتها من منصبها .. صحيفة بريطانية تكشف خليفة كاتي زكريا في البيت الأبيض

كشفت صحيفة ديلي ميل عن أن سكوت جينينجز هو أبرز المرشحين لتولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض بعد رحيل كاتي زكريا.

وقالت الصحيفة : كسر سكوت جينينجز - الذي يُعد من أبرز المرشحين لتولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض - صمته يوم الجمعة، وأبلغ مستمعي برنامجه الإذاعي بأن فترة عمل كاتي زكريا في المنصب قد انتهت على ما يبدو.

وأضافت : وقد اتسم تعليق جينينجز - وهو معلق سياسي يظهر على شبكة "سي إن إن" (CNN) ويقدم برنامج "سكوت جينينغز شو" على شبكة "سالم" الإذاعية - بالدبلوماسية عند الحديث عن رحيل من قد يخلفها في المنصب.

وتابعت الصحيفة : جينينجز نقل تعليقات الرئيس لمستمعيه، حيث وصف الرئيس المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنها "شخصية لطيفة"، لكنه اقترح عليها "إعادة النظر" في استمرارها في هذا الدور.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض القول بأن زكريا "في طور مغادرة" منصبها.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات جينينجز والتي قال فيها : "أعتقد أن الرئيس محق؛ فهي شخصية لطيفة للغاية، ومن الواضح أن هناك أموراً تحتاج لمناقشتها مع الرئيس. لقد كانت الأيام القليلة الماضية مضطربة بعض الشيء".



وأضاف جينينجز: "لكن الرئيس هنا يطرح خبراً جديداً؛ إذ ربما يعيد النظر في اختياره للمتحدث باسم البيت الأبيض".

يُذكر أن جينينجز، الذي عمل سابقاً في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، أصبح من أشد المدافعين عن الرئيس عبر شاشة "سي إن إن".