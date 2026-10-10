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وصفت ترامب بـ«العملاق السياسي» ودافعت عن نتنياهو.. من هي كاتي زكريا متحدثة البيت الأبيض؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وصفت ترامب بـ«العملاق السياسي» ودافعت عن نتنياهو.. من هي كاتي زكريا متحدثة البيت الأبيض؟

كاتي زكريا وترامب
كاتي زكريا وترامب
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين كاتي زكريا سكرتيرةً صحفيةً للبيت الأبيض، خلفا لـ كارولين ليفيت، التي غادرت منصبها في نهاية أغسطس الماضي، بعد نحو شهرين ظل خلالهما المنصب شاغرا.

وذكرت تقارير صحفية  أن زكريا، البالغة من العمر 41 عامًا، برزت خلال الفترة الماضية بوصفها من أبرز المدافعين عن ترامب، إذ نشرت مقالات وصفته فيها بأنه «عملاق سياسي لا يُضاهى»، كما شبّهته بشخصيات تاريخية ورياضية بارزة، من بينها نابليون بونابرت ويوليوس قيصر ومحمد علي كلاي.

وأشاد ترامب، في إعلانه التعيين، بولاء زكريا ودعمها لحركته السياسية «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا»، مشيرًا إلى سجلها في الدفاع عن سياساته ومواقفه.

وتعمل زكريا منذ يونيو الماضي مستشارةً أولى للاتصالات لدى مجموعة ترامب الإعلامية، كما ظهرت مرارًا ضيفةً على شبكتي «فوكس نيوز» و«نيوزماكس»، حيث دافعت عن الرئيس الأمريكي وهاجمت خصومه السياسيين.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أشارت الصحيفة إلى أن زكريا دافعت في تصريحات سابقة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، كما أشادت بالتحركات الدبلوماسية لترامب في المنطقة، وأبدت مواقف متشددة تجاه إيران.

وسبق أن شغلت زكريا منصبا إعلاميا في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية خلال فبراير الماضي، لكنها استقالت بعد نحو ستة أسابيع، مشيرةً إلى صعوبة التوفيق بين متطلبات العمل والتنقل المتكرر بين كاليفورنيا وواشنطن.

وتحمل زكريا شهادة جامعية في القانون من جامعة بيبردين، وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال، كما تُعرف بمواقفها المناهضة للإجهاض وانخراطها في أنشطة منظمات تتبنى هذا التوجه.

ويأتي تعيينها في إطار اعتماد إدارة ترامب على شخصيات إعلامية تدعم توجهاته السياسية، في وقت يُنتظر أن تضطلع المتحدثة الجديدة بدور محوري في نقل مواقف البيت الأبيض والتعامل مع وسائل الإعلام الأمريكية والدولية.

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