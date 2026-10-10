بلومبيرج : دولة كبرى تزوّد إيران بالصواريخ لمواجهة ترامب



كشفت وكالة "بلومبرج"، نقلًا عن مسؤول أوروبي، بأن روسيا تعمل على تزويد إيران بصواريخ، في إطار حربها مع أمريكا والاحتلال.

يتوافق ذلك مع تقييم استخباراتي منفصل صدر في يونيو بشأن إضافة أسلحة روسية حديثة الصنع إلى ترسانة النظام الإيراني.



ونقلت الوكالة عن مسؤولين غربيين مطلعين أن إيران تمكنت، رغم الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، من الحفاظ على مصانع إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، ولا تزال تمتلك القدرة على تصنيع الأسلحة اللازمة لإعادة بناء ترسانتها.

قال أحد هؤلاء المسؤولين أن إيران لا تزال تحتفظ بمخزونات كبيرة من الصواريخ الباليستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن، ويمكنها زيادة أعدادها بسرعة.

وكانت "بلومبرج" قد أفادت في تقرير سابق بتاريخ 12 يونيو، بأن النظام الإيراني يُحتمل أن يكون قد أضاف أسلحة روسية حديثة الصنع إلى ترسانته، وأعاد خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ثمانية أسابيع بناء جزء كبير من قدراته الصاروخية.