سلام تيجراي: القوات ستواصل تقدمها حتى تحرير كامل الإقليم



كشف المتحدث باسم قوات سلام تيجراي، أن القوات ستواصل تقدمها حتى تحرير كامل الإقليم من قوات آبي أحمد.



ذكر المتحدث باسم قوات سلام تيجراي: هجومنا المضاد أسفر عن تحرير مدن عدة خلال وقت قصير، وهجماتنا المضادة أبعدت الحكومة المؤقتة بقوة السلاح وقوضت اتفاق بريتوريا.

ودعا المتحدث باسم قوات سلام تيجراي: ندعو مقاتلي الجبهة للعودة إلى شعبهم والانضمام إلى قواتنا، ولن ننخرط في الانتقام أو تصفية الحسابات وسنعالج القضايا العالقة بالحوار.

أفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن عدد من المنشآت الحكزمية والخاصة تعرضت للنهب في إقليم تيجراي عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي والميلشيات المتحالفة معه إلى هذه المناطق.



وأفاد سكان ومصادر محلية إثيوبية بتعرض عدد من الممتلكات الحكومية والخاصة للنهب في أعقاب ذلك، ومن بين الممتلكات التي وردت تقارير عن نهبها: مستشفى "أواش" العسكري، ومفوضية شرطة تيجراي، والمحكمة العليا في تيجراي، ومنظمة الخدمات الاجتماعية والصحة والتنمية (OSSAD)، بالإضافة إلى ممتلكات خاصة أخرى، وفقا لما أفادت به صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.