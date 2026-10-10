الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يشهدان توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين

شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، اليوم السبت مراسم توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي حيث سلمها وزير التعليم الماليزي لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، كما تم تبادل مذكرات التفاهم في مجال السياحة بين وزير السياحة والثقافة الماليزي ووزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وتم أيضا تبادل مذكرات التعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزير التجارة الماليزي والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.