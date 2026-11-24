تحول الإسباني فيرمين لوبيز إلى أحد الأسماء التي تحظى باهتمام متزايد داخل سوق الانتقالات الأوروبية بعدما فرض لاعب وسط برشلونة نفسه بقوة ضمن حسابات المدير الفني الألماني هانز فليك وقدم مستويات هجومية لافتة جعلته هدفًا لأكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي.

لكن اهتمام الأندية الإنجليزية لا يبدو كافيًا حتى الآن لفتح باب الرحيل أمام اللاعب في ظل تمسك إدارة برشلونة باستمراره واعتباره أحد العناصر التي لا يمكن الاستغناء عنها في مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة خاصة بعد التطور الكبير الذي شهده مستواه منذ تولي فليك المسؤولية الفنية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية فإن موقف برشلونة واضح بشأن مستقبل فيرمين إذ لا تنوي الإدارة الدخول في مفاوضات مع الأندية المهتمة بالحصول على خدماته ولا تضع بيعه ضمن الخيارات المطروحة حتى في حال وصول عروض مالية تتجاوز قيمته السوقية الحالية.

ويعكس هذا الموقف رغبة النادي الكتالوني في الحفاظ على العناصر الشابة التي تمثل جزءًا من مشروعه الرياضي بدلًا من التعامل مع تألقها باعتباره فرصة لتحقيق مكاسب مالية من خلال البيع خصوصًا أن فيرمين بات يقدم إضافة فنية يصعب تعويضها بسهولة.

مانشستر يونايتد وتشيلسي يصطدمان بقرار برشلونة

دخل مانشستر يونايتد وتشيلسي دائرة المنافسة على ضم لاعب الوسط الإسباني في ظل قناعة الأندية الإنجليزية بقدرته على تقديم حلول هجومية مختلفة سواء من خلال التحرك بين الخطوط أو الوصول المتكرر إلى منطقة الجزاء فضلًا عن امتلاكه شخصية هجومية تجعله قادرًا على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ولا يرتبط الاهتمام بفيرمين فقط بأرقامه التهديفية وإنما بخصائصه الفنية التي تجعله لاعب وسط مختلفًا عن الأدوار التقليدية فهو يجيد الضغط على المنافس والتحرك دون كرة واستغلال المساحات داخل منطقة الجزاء إلى جانب قدرته على المشاركة في صناعة اللعب وإنهاء الهجمات.

ووفقًا للتقارير الإسبانية فإن اهتمام الأندية الإنجليزية باللاعب ليس وليد الفترة الحالية بعدما ارتبط اسمه بعدد من التحركات خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية مع استعداد بعض الأندية لتقديم عروض مالية كبيرة قبل أن تتزايد قيمته الفنية بعد المستويات التي ظهر بها هذا الموسم.

ورغم ذلك لا توجد مفاوضات رسمية بشأن رحيله في ظل رفض برشلونة فتح الباب أمام أي محاولة للتعاقد معه وهو ما يجعل تحركات مانشستر يونايتد وتشيلسي مرتبطة في الوقت الحالي بانتظار أي تغيير محتمل في موقف النادي الكتالوني.

هانز فليك أعاد اكتشاف فيرمين لوبيز

أحد أبرز أسباب تمسك برشلونة باللاعب يتمثل في التطور الذي حققه تحت قيادة هانز فليك بعدما نجح المدير الفني الألماني في توظيف قدراته الهجومية بصورة أكثر تأثيرًا ليصبح فيرمين عنصرًا مهمًا في بناء الهجمات والوصول إلى مرمى المنافسين.

ويمتلك اللاعب ميزة التحرك المستمر داخل الثلث الأخير كما يجيد استغلال المساحات التي تتركها تحركات زملائه ويتميز بقدرته على الضغط المبكر واستعادة الكرة وهي عناصر تتناسب مع فلسفة فليك التي تعتمد على السرعة والضغط والتحول الهجومي المباشر.

كما أن مساهماته التهديفية منحته أهمية إضافية داخل الفريق فلم يعد مجرد لاعب وسط شاب يحصل على فرص للمشاركة وإنما أصبح أحد العناصر القادرة على تغيير شكل المباراة سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف.

وتزداد أهمية استمرار فيرمين في ظل رغبة برشلونة في الحفاظ على التوازن بين الخبرة والعناصر الشابة خاصة أن اللاعب لا يزال يمتلك مساحة كبيرة للتطور ويمكن أن يمثل أحد أعمدة الفريق في المرحلة المقبلة.

رغبة اللاعب تمنح برشلونة أفضلية إضافية

لا تتوقف حسابات مستقبل فيرمين عند موقف إدارة برشلونة فقط إذ تلعب رغبة اللاعب دورًا مهمًا في إبعاد احتمالات رحيله خلال الفترة المقبلة بعدما أبدى تمسكه بمواصلة مشواره مع النادي الذي نشأ فيه وتدرج بين صفوفه.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب لا يفكر في مغادرة برشلونة ويضع تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص الفريق الكتالوني ضمن أهدافه الأساسية وهو ما يمنح الإدارة عاملًا إضافيًا في مواجهة اهتمام الأندية الإنجليزية.

وبالتالي فإن الأزمة المحتملة لا تتعلق فقط بقدرة مانشستر يونايتد أو تشيلسي على تقديم عرض مالي كبير وإنما بمدى استعداد اللاعب نفسه للتخلي عن مشروعه الحالي وهو أمر لا يبدو مطروحًا في الوقت الراهن.

عقد جديد لتحصين موهبة كتالونيا

وفي ظل تزايد الاهتمام الأوروبي تدرس إدارة برشلونة التحرك لتمديد عقد فيرمين لوبيز عقب نهاية الموسم الحالي خاصة أن عقده يتبقى فيه موسمان فقط وهو ما يدفع النادي إلى التفكير مبكرًا في تأمين استمراره لفترة أطول.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية برشلونة للحفاظ على المواهب التي نجحت في إثبات نفسها داخل الفريق الأول وتجنب الدخول في أي حسابات معقدة بشأن مستقبلها مع اقتراب نهاية عقودها.

ويبدو أن النادي الكتالوني لا يرغب في منح الأندية الإنجليزية أي فرصة لاستغلال ملف عقد اللاعب ولذلك فإن تجديد ارتباطه بالفريق قد يكون الخطوة الأهم لإنهاء الجدل حول مستقبله وتحويل تمسكه بالبقاء إلى اتفاق رسمي يمتد لسنوات جديدة.

أرقام فيرمين تفسر الصراع الإنجليزي

وتكشف أرقام فيرمين لوبيز خلال موسم 2026-2027 عن حجم التأثير الذي يقدمه مع برشلونة بعدما شارك في 16 مباراة بمختلف المسابقات حتى 24 نوفمبر سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7 أخرى بإجمالي 1078 دقيقة لعب.

وفي الدوري الإسباني خاض لاعب الوسط 12 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 844 دقيقة بينما شارك في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين في 234 دقيقة.