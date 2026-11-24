سلّم فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان 50 شهادة محو أمية للمستحقين ، إلى جانب تنفيذ إجراءات الإستكتاب والإمتحانات لـ39 دارساً ، وذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

ويأتى ذلك فى ضوء جهود محافظة أسوان لمواجهة الأمية ونشر الوعي وتعزيز فرص التعلم .

دعم الدارسين وتحفيزهم لإستكمال التعليم

شملت الفعاليات الدارسين بفصول جمعية المصري الأصيل لتنمية المجتمع، برئاسة المدير التنفيذي عبير متولى عبيد الله، وجمعية جيل المستقبل لتنمية المجتمع المحلى بإشراف إبتسام بهلول سليمان ، فضلًا عن فصل محو الأمية الخاص بمينا منير بخور عواضة.

وفي لفتة تحفيزية ، قدمت جمعية المصرى الأصيل مكافآت مالية للدارسين المتحررين من الأمية، تشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والإنتقال إلى مراحل تعليمية أعلى.

وجاءت الفعاليات بمتابعة محمد عطية، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وصفاء عفيفي، مدير عام فرع الهيئة بأسوان، وبالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي برئاسة محمد يوسف، وكيل المديرية، وبحضور عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي لشئون محو الأمية، وأحمد صابر، منسق المبادرة، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والإعلامية والمجتمعية .

رحلة عمرة تقديرًا لإرادة المتحررين من الأمية



وفي مبادرة إنسانية مميزة، أعلن محمد العمدة، الأمين العام لحزب الجمهورى بأسوان، عن تقديم عدد من رحلات العمرة للمتحررين من الأمية، تقديرًا لإرادتهم وإصرارهم على التعلم، ومشاركةً في الاحتفاء بهذا الإنجاز.

تنسيق الجهود لتحقيق أسوان خالية من الأمية

وعلى هامش القافلة الإعلامية، عُقد لقاء تنسيقي بمشاركة الجهات المعنية، لبحث آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، وتوحيد الجهود والإمكانات لدعم الوصول إلى مجتمع أسوان خالى من الأمية، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة.

وفي ختام الفعاليات، وجه فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان الشكر للدكتور محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية لإعلام جنوب الصعيد والبحر الأحمر، وإيمان عبدالحليم، مدير مجمع إعلام أسوان، والعاملين بالمجمع، تقديرًا لحسن الإستقبال والتنظيم، كما ثمن جهود جميع المشاركين وشركاء النجاح فى دعم المتحررين من الأمية وتقديم المكافآت المالية لهم.