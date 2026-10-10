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الشرطة الهندية تعتقل متظاهرين وتفرض طوقًا أمنيًا على دلهي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة الهندية تعتقل متظاهرين وتفرض طوقًا أمنيًا على دلهي

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
القسم الخارجي

اعتقلت الشرطة الهندية عشرات المتظاهرين، اليوم السبت، وسط انتشار آلاف من أفراد قوات الأمن، وتعليق خدمات النقل والاتصالات، في إطار إجراءات إغلاق أمني تهدف إلى منع احتجاجات شبابية تطالب رئيس لجنة الانتخابات بالاستقالة.

ويهدف الاحتجاج، الذي تقوده حركة شبابية تُعرف باسم حزب جانتا الصراصير، إلى حشد آلاف المتظاهرين ضد رئيس مفوضية الانتخابات الهندية، جيانش كومار، على خلفية مراجعة قوائم الناخبين، التي يرى منتقدون أنها تصب في مصلحة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تطارد عشرات الشباب المتظاهرين في المنطقة التجارية بوسط نيودلهي، وكان بعضهم يحمل حقائب ظهر، قبل أن يجري اقتيادهم إلى سيارات الشرطة ونقلهم بعيدًا عن المكان.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة رويترز إن نحو 200 متظاهر اعتُقلوا في المنطقة. وأضاف متحدث باسم الشرطة أن من بين الذين اعتُقلوا خارج دلهي الناشط دهروف راتهي، وهو شخصية شهيرة على منصة يوتيوب.

ومع إغلاق محطات المترو والأسواق وتعليق خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، صعد أفراد الشرطة إلى الحافلات لتفتيشها بحثًا عن المتظاهرين، بعدما أوقفوها عند مداخل المدينة، كما أخضعوا السيارات وغيرها من المركبات للتفتيش، وفقًا لشهود من رويترز.

وأدت الحواجز والمتاريس والكتل الخرسانية إلى تعطيل حركة المرور، فيما تمركزت مركبات مكافحة الشغب المزودة بقاذفات الغاز المسيل للدموع على الطرق الرئيسية.

وقال أبيجيت ديبكي، مؤسس حزب جانتا الصراصير الذي دعا إلى تنظيم الاحتجاج، قبل مغادرته إلى دلهي يوم السبت: لماذا يخشى رئيس الوزراء شباب البلاد وشعبها إلى هذا الحد؟

وأضاف، في تصريحات لوكالة الأنباء الهندية إيه إن آي، من العاصمة المالية مومباي: لماذا اضطررتم إلى إغلاق جميع خطوط السكك الحديدية ومحطات المترو وقطع الإنترنت وإغلاق الطرق؟ هذا ليس سوى تعبير عن الخوف.

وقال المتظاهرون إنهم يعتزمون التجمع في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي في جانتار مانتار، وهو موقع مخصص للاحتجاجات من جانب السلطات في قلب نيودلهي.

الشرطة الهندية المتظاهرين ناريندرا مودي

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