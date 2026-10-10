قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: المسار الدبلوماسي واحترام القانون الدولي أفضل السبل لمعالجة الأزمات
محمد عادل : الناس فهمت غلط الإحتواء بقمة الأهلي والزمالك والحكم ملهوش ضهر| فيديو وصور
تعليمات جديدة مع بدء تشغيل الأتوبيس الترددي من محطة الإسكندرية الزراعي
هل ذكر الجيش المصري في القرآن؟.. أكثر من 100 مرة مباشرة وغير مباشرة
"مقدرش أنافسك".. الرئيس السيسي يمازح رئيس وزراء ماليزيا على الهواء
رئيس وزراء ماليزيا مرحبا بالرئيس السيسي: يسعدني استقبال صديقي العزيز
الشرطة الهندية تعتقل متظاهرين وتفرض طوقًا أمنيًا على دلهي
خطوات رسمية مبسطة.. ​ازاي تغير عداد الكهرباء بقدرة أكبر من بيتك؟
الرئيس السيسي يشهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع ماليزيا
الأهلي قبل مباراة القمة.. فرض حالة من السرية على تدريبات الفريق
الرئيس السيسى يشيد بدور الأزهر فى ماليزيا ويدعو الملك إبراهيم لزيارة مصر
لحظات من الرعب.. ضبط سيدة قادت سيارة برعونة ودهست أفراد أسرة بطنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

100 منظمة دولية تحذر من كارثية ما يحدث في غزة

غزة جوع وإبادة
غزة جوع وإبادة
محمد على

أطلقت أكثر من 100 منظمة دولية للإغاثة وحقوق الإنسان تحذيرا قويا من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

أكدت المائة منظمة أن اتفاق وقف إطلاق النار  حبر على ورق بالتزامن مع مرور عام على سريانه في 10 أكتوبر 2025.


وقالت المنظمات في بيان مشترك صدر عن منظمة «أوكسفام إنترمون» الإسبانية إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 1400 فلسطيني خلال 365 يوما منذ بدء سريان الاتفاق، وإن عمليات القتل والإصابة مستمرة.

أكدت المائة منظمة في البيان أن أكثر من مليوني شخص في القطاع بحاجة إلى مأوى، وأن 1.4 مليون شخص يواجهون مستويات حرجة من الجوع.

و لا يعمل أي مستشفى في غزة بكامل طاقته. 
وذكرت المائة منظمة أن قيودا تحول دون وصول المساعدات والمعدات ومواد البناء اللازمة لتلبية احتياجات السكان واستعادة مقومات الحياة.

وأشارت نقلا عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن نحو 10 آلاف شخص ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة «أنقذوا الأطفال» إن طفلا يقتل تقريبا كل يوم منذ بدء الهدنة، وإن الاتفاق يفقد معناه ما دام الأطفال يتعرضون للقتل.

المنظمات حبر على ورق الأوضاع الإنسانية 100 منظمة دولية غزة وحقوق الإنسان المائة منظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

ترشيحاتنا

غزة جوع وإبادة ودمار كامل

المنظمة الدولية للهجرة تحذر من شتاء كارثي على مليوني فلسطيني بغزة

غزة جوع وإبادة

100 منظمة دولية تحذر من كارثية ما يحدث في غزة

غزة المدمرة

223 ألف طن من القنابل.. ألبانيزي: دمار غزة يعدل قوة 6 قنابل نووية

بالصور

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد