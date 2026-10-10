100 منظمة دولية تحذر من كارثية ما يحدث في غزة

أطلقت أكثر من 100 منظمة دولية للإغاثة وحقوق الإنسان تحذيرا قويا من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

أكدت المائة منظمة أن اتفاق وقف إطلاق النار حبر على ورق بالتزامن مع مرور عام على سريانه في 10 أكتوبر 2025.



وقالت المنظمات في بيان مشترك صدر عن منظمة «أوكسفام إنترمون» الإسبانية إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 1400 فلسطيني خلال 365 يوما منذ بدء سريان الاتفاق، وإن عمليات القتل والإصابة مستمرة.

أكدت المائة منظمة في البيان أن أكثر من مليوني شخص في القطاع بحاجة إلى مأوى، وأن 1.4 مليون شخص يواجهون مستويات حرجة من الجوع.

و لا يعمل أي مستشفى في غزة بكامل طاقته.

وذكرت المائة منظمة أن قيودا تحول دون وصول المساعدات والمعدات ومواد البناء اللازمة لتلبية احتياجات السكان واستعادة مقومات الحياة.

وأشارت نقلا عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن نحو 10 آلاف شخص ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة «أنقذوا الأطفال» إن طفلا يقتل تقريبا كل يوم منذ بدء الهدنة، وإن الاتفاق يفقد معناه ما دام الأطفال يتعرضون للقتل.