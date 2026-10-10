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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بكثافة على خان يونس جنوبي غزة

غزة المدمرة
غزة المدمرة
محمد على

أقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار بكثافة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطيني .

ووقعت إصابة جراء إطلاق جيش الاحتلال النار بشكل عشوائي تجاه خيام النازحين في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه خيام النازحين غرب مدينة غزة.

وسبق وجرى استهداف شخصيتين عسكريتين لحماس في النصيرات وخان يونس وفق الجيش الإسرائيلي.

أعلن بيان سابق، مقتل إبراهيم فوزي إسماعيل محسن، الذي قال إنه قائد فصيل في قوة "النخبة" التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، خلال استهداف في منطقة النصيرات.

وأضاف أن ضربة منفصلة في خان يونس أدت إلى مقتل محمد كامل سليمان محسن، مشيراً إلى أن الاثنين شاركا، وفق تعبيره، في هجمات وإعادة بناء قدرات عسكرية.

قال الجيش إنه اتخذ إجراءات لتقليل مخاطر إصابة المدنيين، بينها استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية قبل تنفيذ الضربتين.
 

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