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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تعتقل عنصر في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

إعتقلت الشرطة الأمريكية عنصر في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) - خارج أوقات الخدمة- بتهمة الاعتداء على امرأة ووالدها، وذلك بعد العثور عليه نائماً في حديقة منزلهما بولاية كاليفورنيا.

وذكرت الشرطة أن الأب أطلق النار على العنصر أثناء المشاجرة، مما أدى إلى إصابته.

وبحسب قسم شرطة فريزنو ؛ فقد وقعت الحادثة  في مدينة فريزنو عندما وصلت المرأة إلى منزلها لتجد عنصر الوكالة نائماً في حديقة المنزل الأمامية؛ وقد حددت الشرطة هوية العنصر الفيدرالي بأنه ديفيد غونزاليس (32 عاماً) من ولاية تكساس.

وذكرت شرطة فريزنو في بيان أن المرأة أبلغت والدها (72 عاماً) -الذي تعيش معه- بالأمر، فخرج الأب "ليطلب من جونزاليس المغادرة". وعندما استيقظ جونزاليس، "بدا عليه السكر والاضطراب" واعتدى  على الأب.

وذكرت  الشرطة: "عندما حاولت ابنة الضحية التدخل لمساعدة والدها، اعتدى عليها جونزاليس جسدياً، مما أدى إلى سقوطها أرضاً".

وأفادت الشرطة بأن والد المرأة أخرج مسدساً وأطلق رصاصة واحدة باتجاه جونزاليس، فأصابه في منطقة الوسط (الجذع).

واتصلت المرأة بصديقها -وهو ضابط شرطة كان خارج أوقات الخدمة- الذي وصل إلى الموقع وقام بتكبيل غونزاليس، وفقاً لما ذكرته شرطة فريزنو.


وذكرت الشرطة أن عناصرها الذين استجابوا لعدة بلاغات عبر رقم الطوارئ (911) بشأن الحادث، عثروا على جونزاليس مكبلاً ومصاباً بطلق ناري ونُقل جونزاليس من موقع الحادث بسيارة إسعاف لتلقي العلاج، وهو محتجز حالياً بتهم تتعلق بجناية اعتداء.

وذكرت الشرطة أن الرجل البالغ من العمر 72 عاماً، والذي أطلق النار على جونزاليس، لا يواجه تهماً جنائية "بناءً على المعلومات التي تم التوصل إليها خلال التحقيق"، موضحة أن الأب "خشي على سلامته الجسدية وسلامة ابنته".

وأضافت الشرطة أن الرجل كان يحوز السلاح الناري بشكل قانوني.

وأفادت الشرطة بأنها حددت هوية جونزاليس وتبين أنه عميل في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) وكان خارج أوقات عمله الرسمي.

وصرحت إدارة شرطة فريسنو قائلة: "من غير المعروف حالياً سبب وجود غونزاليس في المنطقة وقت وقوع الحادث، ولكن تأكد أنه كان خارج أوقات عمله ووحيداً عند وقوعه".


وذكرت شرطة فريسنو أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، وأن المحققين يسعون للعثور على أي شهود إضافيين أو الحصول على تسجيلات فيديو.

أمريكا الشرطة الأمريكية وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ولاية تكساس

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