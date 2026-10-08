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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً.. إعصاران يحاصران سواحل أمريكا في وقت واحد

إعصار
إعصار
خاطر عبادة

تشهد الولايات المتحدة حالة جوية نادرة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث تهدد أنظمة استوائية بالتأثير على الساحلين الشرقي والغربي في توقيت متزامن تقريباً.


ويتزايد إعصار "إساياس" قوة في خليج المكسيك، ليصبح أول إعصار في موسم أعاصير الأطلسي لعام 2026، فيما يُتوقع أن تدفع بقايا إعصار "راشيل" موجة من الرطوبة الاستوائية نحو كاليفورنيا والجنوب الغربي، مسببة أمطاراً غزيرة وفيضانات.
ويمثل هذا الوضع النادر المرة الثالثة فقط منذ عام 1963 التي تؤثر فيها أنظمة استوائية على جانبي البلاد في وقت واحد، وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.


وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك في 6 سبتمبر 1972، عندما أثر المنخفض الاستوائي "داون" على الساحل الأطلسي بينما ضربت العاصفة الاستوائية "هياسينث" الساحل الغربي، وقبلها في 18 سبتمبر 1963 عندما ضربت العاصفة "سيندي" الجانب الأطلسي بينما أثر المنخفض "جين-كاث" على الجانب الهادئ.


إساياس يتجه لخليج المكسيك


وتشكل إعصار إساياس من الفئة الثانية في خليج كامبيتشي، ويُتوقع أن يشتد مع تحركه شمالاً باتجاه ساحل الخليج، حيث صدرت تحذيرات من الأعاصير والعواصف المدية لأجزاء من الساحل الشمالي لخليج المكسيك.

ومن المتوقع أن يضرب اليابسة في وقت متأخر من يوم الجمعة أو في وقت مبكر من السبت بين جلفبورت في ميسيسيبي وبنما سيتي في فلوريدا، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية مدمرة وعواصف مدية تهدد الحياة وأعاصير قمعية.

وأصدر مركز التنبؤات الجوية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تحذيراً من خطر الفيضانات المفاجئة يوم الجمعة، يشمل أجزاء من لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا وجورجيا، بالإضافة إلى جنوب تينيسي وغرب كارولينا.

ويُغطي الخطر من المستوى الثالث من أصل أربعة مدينة موبيل في ألاباما ومنطقة فلوريدا بانهاندل غرب بنما سيتي، فيما يشمل خطر المستوى الثاني مدينتي أتلانتا ومونتجمري، قبل أن ينتقل الخطر إلى الداخل يوم السبت باتجاه الكارولينا ووادي تينيسي.

كما أصدر مركز التنبؤ بالعواصف مستوى خطر 2 من 5 لحدوث طقس قاسٍ يوم السبت في جنوب ألاباما وفلوريدا بانهاندل، مع تهديد رئيسي بتشكل الأعاصير مع تحرك الأحزمة الخارجية لإساياس نحو اليابسة.

ولا يُتوقع أن يتفاعل النظامان بشكل مباشر، لكن تأثيرهما المتزامن قد يخلق سيناريو طقس نادر لم تشهده البلاد منذ أكثر من خمسة عقود.

إعصار إيساياس أمريكا سواحل أمريكا

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