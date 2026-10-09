الرئيس الإيراني: نعكف على مراجعة مقترحات الاتفاق مع أمريكا ووضع اللمسات النهائية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تواصل مراجعة المقترحات المطروحة في إطار الاتصالات الجارية مع الولايات المتحدة، مع العمل على وضع اللمسات النهائية للتوصل إلى اتفاق.

وتأتي تصريحات بزشكيان في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن عبر وسطاء، وسط مساعٍ للتوصل إلى تفاهم ينهي الحرب ويمهد لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، الخميس، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة مستمرة من خلال تبادل الرسائل عبر الوسطاء، موضحًا أن طهران تدرس المقترح الأمريكي وستقدم ردها خلال الأيام المقبلة.

وتتركز إحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات حول الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، إلى جانب الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستوى تخصيب اليورانيوم، في ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الطرفين.

وكانت إيران قد طرحت في وقت سابق «خطة الأيام السبعة»، التي تتضمن خطوات لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، تمهيدًا للانتقال إلى مفاوضات أوسع مع واشنطن.