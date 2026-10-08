ترامب يكشف عن محادثات مثمرة مع إيران ويستبعد شن هجمات عليها قبل انتخابات التجديد النصفي.. تفاصيل

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في واشنطن، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إجراء الإدارة الأمريكية محادثات مثمرة وبناء مع إيران أسهمت في توضيح عدد من النقاط المتعلقة بمسار المفاوضات بين البلدين.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن التصريحات أكدت وجود محادثات بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما كانت هناك تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن وطهران قد بدأتا محاولة جديدة للوساطة والتفاوض، مشيرا إلى أن ترامب وصف هذه المحادثات بأنها «مثمرة».

وأشار إلى أن النقطة الأهم في تصريحات الرئيس الأمريكي تمثلت في تأكيده أنه لن يتم شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، موضحا أن ذلك حسم حالة الجدل التي أثارتها تقارير إعلامية أمريكية خلال اليوم السابق.

وأضاف أن عددا من وسائل الإعلام الأمريكية، من بينها مجلة «ذا أتلانتيك» وشبكة «إن بي سي نيوز» وموقع «أكسيوس»، نقلت عن مسؤول أمريكي أن ترامب يدرس مجموعة من الخيارات للتعامل مع إيران قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية، من بينها تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي.

وأوضح أن هذه التسريبات أثارت حالة من الجدل في الأوساط الإعلامية الأمريكية والدولية، خاصة في ظل تصريحات سابقة لترامب، قبل نحو أسبوع، أشار فيها إلى إمكانية استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، وهو ما عزز الاعتقاد بعدم وجود توجه لشن هجمات قبل الانتخابات.