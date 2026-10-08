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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«مافيش حاجة اسمها فيروس الالتهاب الحنجري».. عوض تاج الدين يحسم الجدل ويحذر من الشائعات

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
محمد البدوي

حسم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الجدل المثار حول ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فيروس جديد يُعرف باسم «فيروس الالتهاب الحنجري»، مؤكدًا أنه لا يوجد فيروس بهذا الاسم.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة «MTI»، بالتزامن مع عودة الدراسة وتقلبات الأحوال الجوية، وما صاحبها من تداول أخبار وشائعات حول انتشار أمراض وفيروسات بين الأطفال.

عوض تاج الدين: «مافيش حاجة اسمها فيروس الالتهاب الحنجري»

وقال الدكتور عوض تاج الدين، ردًا على ما يتردد بشأن انتشار ما يسمى بـ«فيروس الالتهاب الحنجري»: «مافيش حاجة اسمها فيروس الالتهاب الحنجري»، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذا الوصف لا يعني وجود فيروس جديد بالضرورة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن الفيروسات بطبيعتها تشهد تغيرات وتحورات من وقت لآخر، مؤكدًا أن التحور والتغير يعدان من السمات الطبيعية للفيروسات.

هل هناك فيروس جديد يستدعي القلق؟

وأكد تاج الدين أنه حتى الآن لم يتم رصد أي نوع شديد من الفيروسات أو تغير قوي يستدعي القلق، كما لم يتم تسجيل ظهور نوع جديد من الفيروسات يمثل خطرًا استثنائيًا.

وأشار إلى أن التغيرات والتحورات التي تحدث للفيروسات أمر متوقع وطبيعي، ولا تعني بالضرورة ظهور مرض جديد أو وجود خطر صحي غير معتاد.

مصر مستعدة للتعامل مع الفيروسات

وشدد مستشار رئيس الجمهورية على أن مصر لديها القدرة والإمكانات اللازمة للتعامل مع الفيروسات المختلفة، سواء كانت معروفة من قبل أو ظهرت بصورة جديدة.

الاعتماد على المعلومات الطبية الرسمية

وأضاف أن ظهور فيروسات جديدة في بعض دول العالم لا يعني تلقائيًا وجود خطر استثنائي، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المعلومات الطبية الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير القلق بين المواطنين، خاصة مع بدء العام الدراسي وتقلبات الطقس.

الالتهاب الحنجري فيروس الالتهاب الحنجري عوض تاج الدين

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