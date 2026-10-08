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رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد بدران

وجه رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لا يزال يشعر بحبهم تجاهه رغم حالة الغضب التي يعيشها بعض الجماهير تجاهه خلال السنوات الماضية.

وقال رمضان صبحي، خلال تصريحات تلفزيونية: «دايمًا بحس بحب جمهور الأهلي، حتى وهما زعلانين مني، وباخد ده بشكل إيجابي؛ لأن على قد الحب بيكون الزعل».

وأضاف: «عمري ما قلت عليهم كلمة وحشة طول الـ6 سنين اللي فاتوا، لأني واحد منهم، وده مش مجرد كلام».

وتابع: «بتمنى لهم التوفيق، ويرجعوا يملوا المدرجات زي ما كانوا بيعملوا».

وتأتي تصريحات رمضان صبحي في ظل علاقته السابقة بجماهير الأهلي، بعدما تدرج اللاعب في قطاع الناشئين بالنادي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، ويخوض تجربة احترافية، ثم يعود إلى القلعة الحمراء، قبل انتقاله إلى صفوف بيراميدز.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت صدور قرار بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، على خلفية أزمة المنشطات، ليبتعد اللاعب عن المشاركة في المباريات والتدريبات طوال فترة الإيقاف.

وعلى الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، في واحدة من أبرز مواجهات الموسم، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

رمضان صبحي الأهلي رسالة جماهير الأهلي

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