سجل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي، لتقل هذه النسبة عن التقديرات الأولية السابقة التي كانت تشير إلى نمو قدره 0.2%.

وأوضح المكتب أن هذا التعديل التنازلي يعود إلى ضعف حركة الصادرات وتراجع مبيعات تجارة التجزئة خلال شهر سبتمبر مقارنة بالتوقعات الأولية.

من جانبها، أشارت روت براند، رئيسة مكتب الإحصاء، إلى أنه بعد الأداء الاقتصادي القوي الذي شهدته ألمانيا خلال النصف الأول من العام رغم الأزمات الجيوسياسية، تباطأت عجلة النمو خلال الربع الثالث.