تفاصيل المرحلة الأولى من مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن 2026-2027

أعلنت منطقة الجيزة الأزهرية، جدول المرحلة الأولى من مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم وتجويده للعام الدراسي2026-2027م.

وحددت منطقة الجيزة الأزهرية، مواعيد الاختبارات وأماكنها والكائنة في المعاهد الأزهرية بالمنطقة وكذلك مكاتب تحفيظ القرآن التابعة للأزهر الشريف.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات في العاشر من أكتوبر الجاري، وتستمر حتى العاشر من شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أعلنت فتح باب التقدم لـ مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2026/ 2027م (مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم سابقًا). وبدأت المسابقة يوم الأحد 13 سبتمبر 2026م الماضي، واستمرت لمدة 15 يومًا.

نتيجة مسابقة الأزهر السنوية في القرآن 2025-2026

ونشرت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر، نتيجة أوائل الجمهورية لـ مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2025 / 2026م.

وأعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر أن جوائز مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2025-2026م، تبلغ بنحو 27 مليون جنيه.

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