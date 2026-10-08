قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق بالنيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم حجز الابن المتهم بإنهاء حياه والديه علي ذمة التحقيقات 24 ساعة لحين الانتهاء من عرض جثمانهما علي الطب الشرعي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت قرية محلة مرحوم بمركز طنطا بمحافظة الغربية شهدت واقعة العثور على جثتين للأب وزوجته في ظروف غامضة عقب وفاتهما بنحو ثلاث ايام وكثفت الاجهزه الامنيه من جهودها لتحديد هوية مرتكب الواقعة وتشير المؤشرات الأولية للابن بارتكاب الواقعة إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك تنفيذي عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثتي الاب والام بطعنات غادرة داخل مسكنهما بقرية محلة مرحوم بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا برئاسة الرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

سقوط المتهم



وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من أسرته بسبب خلافات متكررة معهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.