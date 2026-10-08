لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

يعتبر لحم الحمام من الأطعمة التي تحظى بشعبية كبيرة في عدد من المطابخ حول العالم، ويتميز بطعمه المختلف وقيمته الغذائية، خاصة عند تناوله ضمن وجبة متوازنة.

فوائد لا تعلمها عن لحم الحمام..

ويُعد الحمام من مصادر البروتين الحيواني، وهو عنصر أساسي يحتاجه الجسم للمساعدة في بناء العضلات والحفاظ على الأنسجة ودعم العديد من وظائف الجسم، يساعد في تحسين الجهاز المناعيّ للجسم، ويدعم صحة الجسم بشكل عام.

كما انه غنى بفيتامين (ب6) يجعله من المصادر الغذائيّة المفيدة في تحسين عمل الدماغ، كما ويمدّ الجسم بالطاقة، ويقلّل من مشاكل النوبات القلبيّة، ويحمي الجسم من تراكم الأحماض الأمينيّة فيه.

غنى الحمام بالحديد يساعد الإنسان على زيادة التركيز، ويقلّل من الاكتئاب، ويقّلل من الشعور بالدوخة أو الصداع.

وكذلك يساعد في الحصول على شعر صحّي وجميل، وعلى أظافر صحيّة جميلة أيضاً، وهو يساعد أيضاً في علاج مشكلة الأرق، ويفيد في خفض الوزن، ويساعد على النموّ الصحيّ السليم للجسم، ويزيد عمليّة تخثّر الدم بشكل طبيعيّ.

وتختلف القيمة الغذائية للوجبة بحسب طريقة التحضير؛ فالحمام المطهى أو المشوي بطريقة بسيطة قد يكون اختيارًا مختلفًا عن الحمام المحشو بالأرز والمطهى بكميات كبيرة من السمن أو الدهون، كما أن إضافة الخضروات والسلطة إلى الوجبة يمكن أن تجعلها أكثر توازنًا من الناحية الغذائية.

المصدر موقع هيلثى لاين