ويتكوف وكوشنر يناقشان "حلولاً جديدة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أفادت وكالة رويترز للأنباء، يوم الخميس بأنه من المقرر أن يلتقي المبعوثان الخاصان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يوم الجمعة بممثلين أوكرانيين في ميامي لمناقشة "أفكار جديدة" لإنهاء الحرب مع روسيا.

وفي غضون ذلك، أعرب الكرملين عن اتفاقه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي رأى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن فريق التفاوض الأوكراني سيتوجه إلى الولايات المتحدة غدًا الجمعة وسيتواجد هناك حتى بعد غد السبت.

وأضاف الرئيس الأوكراني - خلال مؤتمر صحفي - "لحظات مهمة. فريقنا موجود اليوم في أوروبا، وغدًا وبعد غد سيكون في الولايات المتحدة. آمل أن يتم إيصال جميع الرسائل الضرورية".