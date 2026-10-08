قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكن لكل المصريين 9.. موعد الحجز وشروط التقديم والأوراق المطلوبة
اصطدام ناقلات نفط بألغام.. إيران تعلن عن انفجارات عنيفة في مضيق هرمز
بطل أكتوبر: جنودنا استخدموا أسلحتهم بكفاءة فاقت قدرات السلاح نفسه
رئيس جمعية مجاهدي سيناء يرد على سموتريتش: «ارجع لمذكرات ديان وجولدا مائير واعرف إيه اللي حصل في 73»
طقس مصر حتى الأربعاء 14 أكتوبر.. تحذيرات من أمطار ورياح وحرارة
رئيس الأركان الفرنسي: ندرس إرسال قوات عسكرية إلى السعودية لحماية ميناء "ينبع"
تفاصيل المرحلة الأولى من مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن 2026-2027
عبده مباشر: مصر أحبطت مخطط إشعال قناة السويس بالنابالم في حرب أكتوبر
المحلي والمستورد.. أسعار السجائر والتبغ المسخن اليوم في مصر 2026
الأرصاد: غدا طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30
مفاجأة لأول مرة.. يسرا: عمي هو من زرع رأفت الهجان في إسرائيل وعرفت الحقيقة بعد تصوير الجزء الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ويتكوف وكوشنر يناقشان "حلولاً جديدة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ويتكوف وكوشنر
ويتكوف وكوشنر
القسم الخارجي

أفادت وكالة رويترز للأنباء، يوم الخميس بأنه من المقرر أن يلتقي المبعوثان الخاصان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يوم الجمعة بممثلين أوكرانيين في ميامي لمناقشة "أفكار جديدة" لإنهاء الحرب مع روسيا. 

وفي غضون ذلك، أعرب الكرملين عن اتفاقه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي رأى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن فريق التفاوض الأوكراني سيتوجه إلى الولايات المتحدة غدًا الجمعة وسيتواجد هناك حتى بعد غد السبت.

وأضاف الرئيس الأوكراني - خلال مؤتمر صحفي - "لحظات مهمة. فريقنا موجود اليوم في أوروبا، وغدًا وبعد غد سيكون في الولايات المتحدة. آمل أن يتم إيصال جميع الرسائل الضرورية".

ويتكوف وكوشنر الحرب في أوكرانيا ستيف ويتكوف جاريد كوشنر الحرب مع روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

تيجراي

بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

ترشيحاتنا

وزير الطيران المدني

سامح الحفني يشهد وضع حجر الأساس للمقر الجديد للمنظمة العربية للطيران المدني بالرباط

المركز القومي للبحوث

القومي للبحوث يتصدر المؤسسات البحثية المصرية في تصنيف جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم بـ133 عالمًا وباحثًا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير سياحة مالطا لبحث تعزيز التعاون السياحي بين البلدين

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد