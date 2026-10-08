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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تستدعي سفيرها من أوكرانيا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
محمود نوفل

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إستدعاء سفيرها من كييف وسط توترات دبلوماسية بعد إعلان كييف أنها نقلت إلى سيئول اثنين من الجنود الكوريين الشماليين الأسرى الذين قاتلوا إلى جانب روسيا. 

وأكدت الخارجية الكورية في بيان لها ؛ أنه تم التوافق مع أوكرانيا  على الحفاظ على سرية المعلومات.

بينما تنفي أوكرانيا وجود أي اتفاق من هذا القبيل.

 وفي الوقت نفسه، تعتبر سيئول الاعتذار الذي تلقته من أوكرانيا غير كافٍ.

وفي سياق أخر؛ ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهجوم روسي واسع على بلاده، قائلًا إن موسكو أطلقت نحو 70 صاروخًا، إلى جانب عدد من الطائرات المسيرة، في هجوم استهدف بصورة رئيسية البنية التحتية لقطاع الطاقة، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق "تليغرام"، إن البنية التحتية للطاقة كانت من بين الأهداف الرئيسية للهجوم، مضيفًا: "أراد الروس توجيه ضربة مؤلمة وواضحة".

وأشار الرئيس الأوكراني ، إلى أن الصواريخ الباليستية الروسية لا تزال تمثل "التحدي الأكبر" أمام بلاده، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي "ضرورة حيوية" لأوكرانيا في الوقت الراهن.

كوريا الجنوبية أوكرانيا روسيا كوريا الشمالية

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