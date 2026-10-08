رئيس اللجنة العسكرية لـ«الناتو» وممثلو 32 دولة حليفة يزورون كييف لبحث أولويات أوكرانيا العسكرية

اختتم رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» الأدميرال جوزيبي كافو دراجوني، والممثلون العسكريون للدول الأعضاء الـ32 في الحلف، اليوم/الخميس/ زيارتهم إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لبحث الأولويات العسكرية لأوكرانيا والدروس المستفادة من أنماط الحرب الحديثة.

وقال دراجوني، عقب اجتماع اللجنة العسكرية مع هيئة الدفاع الأوكرانية، إن زيارة الوفد بكامل تشكيله تبعث "رسالة واضحة" بشأن قوة العلاقات بين الناتو وأوكرانيا، مؤكداً استمرار دعم الحلف لكييف في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وأوضح الحلف أن الزيارة، التي استمرت على مدار يومين، استهدفت أيضاً الاستفادة من الخبرات الأوكرانية في مجالات القتال الحديثة بما يساعد «الناتو» على تعزيز استعداده لمواجهة التهديدات المختلفة.

وعقد الممثلون العسكريون اجتماعاً مع نظرائهم الأوكرانيين في إطار مجلس الناتو-أوكرانيا، قبل إجراء مباحثات مع عدد من القادة العسكريين وهيئات أركانهم.

كما شارك دراجوني وأعضاء اللجنة العسكرية، إلى جانب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ميخايلو دراباتي، في مراسم عند جدار إحياء ذكرى قتلى أوكرانيا في كييف.

وشملت الزيارة عدداً من مواقع الدفاع الجوي وحرب الطائرات المسيّرة والأنظمة الأرضية غير المأهولة، حيث اطلع الوفد على تطبيق القوات الأوكرانية للمهارات والتقنيات المتقدمة في هذه المجالات.