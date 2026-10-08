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المحلي والمستورد.. أسعار السجائر والتبغ المسخن اليوم في مصر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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المحلي والمستورد.. أسعار السجائر والتبغ المسخن اليوم في مصر 2026

اسعار السجائر
اسعار السجائر
خالد يوسف

تشهد محركات البحث موجات من اهتمام المواطنين للتعرف على أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، وسط ترقب مستمر لتغيرات الأسواق، وتتزايد العمليات البحثية لمعرفة القيم الرسمية لأنواع التبغ المحلي والمستورد والمسخن، تزامناً مع سعي المدخنين الدائم لمتابعة جداول البيع المعتمدة من الشركات، لضمان معرفة التحديثات السعرية الجديدة والوقوف على أحدث المستويات المتاحة بالمنافذ التجارية المختلفة الآن.

حقيقة ارتفاع أسعار السجائر

تظل أسعار الدخان والتبغ بمثابة 'مغناطيس الشائعات' الذي يتحرك في الأسواق بمجرد حدوث أي تذبذب في حركة البيع والشراء.

ومع انتشار أنباء متضاربة حول قفزة جديدة في أسعار السجائر الشعبية والأجنبية اليوم، يبقى السؤال الأبرز لدى ملايين المدخنين: هل نعيش زيادة حقيقية فرضتها الشركات، أم هي موجة استغلال عابرة يمررها تجار التجزئة؟، الا أن الأسعار الرسمية المعتمدة من شعبة الدخان، أكدت عدم وجود زيادة حتى الأن في أسعار السجائر.
 

أسعار السجائر المستوردة اليوم

حافظت أسعار السجائر المستوردة على مستوياتها الحالية، واستقرت أسعارها عند مستوياتها الأخيرة دون تغييرات ملحوظة، حيث جاءت كالتالي:


ـ بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيه.


ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة إل آند إم نحو 82 جنيها.


ـ بلغ سعر عبوة دافيدوف نحو 102 جنيه.
ـ بلغ سعر عبوة ونستون نحو بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.
 

أسعار السجائر المحلية اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر

حافظت أسعار السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان، على استقرارها عند مستوى 48 جنيهًا للعبوة لعدد من الأصناف الأكثر تداولًا في السوق المصري.

وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:
ـ سجل سعر كليوباترا كينج سايز اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوفت كوين اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بوكس اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا.
ـ سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا. 
ـ سجل سعر كليوباترا سوبر اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر بوسطن وبلومنت اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال بجميع أنواعه اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا.


ـ سجل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا. 
ـ سجل سعر مونديال أحمر أصفر سيلفر اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر ماتوسيان اليوم الخميس نحو 48 جنيهًا.
 

أسعار التبغ المسخن اليوم الخميس

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر.


ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ بينما بلغ سعر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعه نحو 87 جنيهًا للعبوة.
 

استقرار أسعار السجائر

يعكس استقرار أسعار السجائر، استمرار الرقابة على الأسواق وتطبيق التسعير الرسمي من قبل الشركات المنتجة، إلى جانب جهود الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار خارج الإطار المعلن.


ويأتي هذا الاستقرار في ظل ثبات نسبي في حركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، ما ساهم في الحد من أي تغيرات مفاجئة داخل السوق خلال الفترة الحالية. 

المحلي والمستورد أسعار السجائر التبغ المسخن استقرار أسعار السجائر تطبيق التسعير الرسمي

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