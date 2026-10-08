أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر

تصدرت أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 اهتمامات المواطنين، مع استمرار البحث عن أحدث أسعار السجائر المحلية والأجنبية ومنتجات التبغ المسخن في الأسواق، حيث استقرت أسعار السجائر المحلية والأجنبية ومنتجات التبغ المسخن، دون إعلان زيادة جديدة على الأسعار.

وتشمل أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 مجموعة من أشهر الأنواع المحلية والأجنبية، إلى جانب أسعار منتجات التبغ المسخن، وهو ما يدفع المستهلكين إلى متابعة الأسعار بصورة مستمرة لمعرفة سعر العبوة قبل الشراء.

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وفيما يلي أسعار السجائر المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى أسعار التبغ المسخن، وفقا للبيانات الواردة.

ما أسعار السجائر المحلية اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026؟

استقرت أسعار السجائر المحلية اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، دون إعلان زيادة جديدة على الأسعار، وشملت قائمة الأسعار عددا من منتجات السجائر المحلية المتداولة في الأسواق.

وسجل سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز اليوم 48 جنيهًا للعبوة، بينما بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 48 جنيهًا.

كما سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 48 جنيهًا، في حين بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 48 جنيهًا.

ووصل سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر إلى 48 جنيهًا، كما سجل سعر علبة سجائر بوسطن وبلمونت 48 جنيهًا.

وبلغ سعر علبة سجائر مونديال 48 جنيهًا، بينما سجل سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري 48 جنيهًا.

وسجل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر 48 جنيهًا، لتأتي الأنواع الواردة ضمن مستويات الأسعار المستقرة اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

كم سعر علبة كليوباترا اليوم؟

بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 نحو 48 جنيهًا للعبوة، كما سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 48 جنيهًا.

ووصل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس إلى 48 جنيهًا، وكذلك سجلت علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 48 جنيهًا.

وسجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر 48 جنيهًا، وفقا للأسعار الواردة، مع استقرار أسعار السجائر المحلية وعدم الإعلان عن زيادة جديدة على الأسعار.

كم سعر السجائر الأجنبية اليوم في مصر؟

جاءت أسعار السجائر الأجنبية اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 عند المستويات الواردة في قائمة الأسعار، مع استمرار اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار الأنواع الأجنبية بالتزامن مع متابعة أسعار السجائر في الأسواق.

وسجل سعر علبة سجائر ميريت 111 جنيهًا، بينما بلغ سعر علبة سجائر مارلبورو 102 جنيه.

ووصل سعر علبة سجائر مارلبورو كرافتد إلى 79 جنيهًا، في حين سجل سعر علبة سجائر إل آند إم 82 جنيهًا.

وبلغ سعر علبة سجائر وينستون نحو 73 جنيهًا، وفق النوع.

كم سعر ميريت ومارلبورو اليوم؟

بلغ سعر علبة سجائر ميريت اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 نحو 111 جنيهًا، بينما سجل سعر علبة سجائر مارلبورو 102 جنيه.

وسجل سعر علبة سجائر مارلبورو كرافتد 79 جنيهًا، في حين بلغ سعر علبة سجائر إل آند إم 82 جنيهًا.

أما سعر علبة سجائر وينستون فسجل نحو 73 جنيهًا، وفق النوع، وذلك ضمن أسعار السجائر الأجنبية الواردة اليوم.

ما أسعار التبغ المسخن اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026؟

شهدت أسعار منتجات التبغ المسخن استقرارًا اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، دون إعلان زيادة جديدة على الأسعار، وتضمنت القائمة أسعار HEETS وTEREA وTEREA Capsules.

وسجل سعر التبغ المسخن HEETS اليوم نحو 69 جنيهًا، بينما بلغ سعر التبغ المسخن TEREA اليوم نحو 82 جنيهًا.

كما سجل سعر التبغ المسخن TEREA Capsules نحو 87 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار ضمن قائمة أسعار منتجات التبغ المسخن التي يزداد البحث عنها بالتزامن مع متابعة أسعار السجائر المحلية والأجنبية خلال اليوم.

هل ارتفعت أسعار السجائر اليوم 8 أكتوبر 2026؟

استقرت أسعار السجائر المحلية والأجنبية ومنتجات التبغ المسخن اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، دون إعلان زيادة جديدة على الأسعار، وفقا للبيانات الواردة.

وتشمل الأسعار المستقرة الأنواع المحلية التي جاء سعرها عند 48 جنيهًا للعبوة في المنتجات المذكورة، إلى جانب أسعار السجائر الأجنبية ومنتجات التبغ المسخن التي تختلف وفقا لكل نوع.

ويتابع المواطنون أسعار السجائر بصورة مستمرة لمعرفة أحدث المستويات المعلنة في الأسواق، خاصة مع اختلاف المنتجات وتنوع أنواع السجائر والتبغ المسخن المتاحة.

ما أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026؟

جاءت أسعار السجائر المحلية اليوم عند 48 جنيهًا للعبوة بالنسبة إلى كليوباترا كينج سايز وكليوباترا سوفت كوين وكليوباترا بوكس وكليوباترا بلاك ليبول وكليوباترا سوبر وبوسطن وبلمونت ومونديال ومونديال سويتش منتول وبلو بيري وماتوسيان سوبر.

وبالنسبة إلى السجائر الأجنبية، سجل سعر علبة سجائر ميريت 111 جنيهًا، ومارلبورو 102 جنيه، ومارلبورو كرافتد 79 جنيهًا، وإل آند إم 82 جنيهًا، بينما سجل سعر علبة سجائر وينستون نحو 73 جنيهًا، وفق النوع.

أما منتجات التبغ المسخن، فسجل سعر HEETS نحو 69 جنيهًا، وبلغ سعر TEREA نحو 82 جنيهًا، بينما سجل TEREA Capsules نحو 87 جنيهًا.

وتستمر أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 عند المستويات الواردة، مع استقرار أسعار السجائر المحلية والأجنبية ومنتجات التبغ المسخن، وعدم إعلان زيادة جديدة على الأسعار، وهو ما يفسر استمرار متابعة المواطنين لأحدث أسعار العبوات والأنواع المختلفة في الأسواق.