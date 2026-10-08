قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم الرفاعي.. اللواء محيي نوح يكشف تفاصيل استشهاده
أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر
موتسيبي يعلن تجديد دعم أفريقيا لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة فيفا
حبس منتج شهير 3 سنوات في قضيتي شيكات بدون رصيد
المقاولون العرب يهزم الجونة بثنائية شادي حسين في كأس عاصمة مصر
موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟
زاد 5 جنيهات.. تفاصيل أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن
بخطوات بسيطة لاستعادة الدعم.. كيفية تقديم تظلم بطاقة التموين 2026 وإعادة المحذوفين
خطر الفيضانات يهدد إثيوبيا.. توقعات بأمطار غزيرة تزامنا مع انتشار الجفاف وانعدام الأمن الغذائي
تفاصيل أزمة الفنان عابد العناني وأحد العاملين داخل كومباوند شهير بسبب قطع المياه
قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة
مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطارَي الملك خالد وأبها الدوليين بالسعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر

أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر
أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر
عبد الفتاح تركي

تصدرت أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 اهتمامات المواطنين، مع استمرار البحث عن أحدث أسعار السجائر المحلية والأجنبية ومنتجات التبغ المسخن في الأسواق، حيث استقرت أسعار السجائر المحلية والأجنبية ومنتجات التبغ المسخن، دون إعلان زيادة جديدة على الأسعار.

وتشمل أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 مجموعة من أشهر الأنواع المحلية والأجنبية، إلى جانب أسعار منتجات التبغ المسخن، وهو ما يدفع المستهلكين إلى متابعة الأسعار بصورة مستمرة لمعرفة سعر العبوة قبل الشراء.

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر

وفيما يلي أسعار السجائر المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى أسعار التبغ المسخن، وفقا للبيانات الواردة.

ما أسعار السجائر المحلية اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026؟

استقرت أسعار السجائر المحلية اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، دون إعلان زيادة جديدة على الأسعار، وشملت قائمة الأسعار عددا من منتجات السجائر المحلية المتداولة في الأسواق.

وسجل سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز اليوم 48 جنيهًا للعبوة، بينما بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 48 جنيهًا.

كما سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 48 جنيهًا، في حين بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 48 جنيهًا.

ووصل سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر إلى 48 جنيهًا، كما سجل سعر علبة سجائر بوسطن وبلمونت 48 جنيهًا.

وبلغ سعر علبة سجائر مونديال 48 جنيهًا، بينما سجل سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري 48 جنيهًا.

وسجل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر 48 جنيهًا، لتأتي الأنواع الواردة ضمن مستويات الأسعار المستقرة اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

أسعار السجائر اليوم

كم سعر علبة كليوباترا اليوم؟

بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 نحو 48 جنيهًا للعبوة، كما سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 48 جنيهًا.

ووصل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس إلى 48 جنيهًا، وكذلك سجلت علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 48 جنيهًا.

وسجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر 48 جنيهًا، وفقا للأسعار الواردة، مع استقرار أسعار السجائر المحلية وعدم الإعلان عن زيادة جديدة على الأسعار.

كم سعر السجائر الأجنبية اليوم في مصر؟

جاءت أسعار السجائر الأجنبية اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 عند المستويات الواردة في قائمة الأسعار، مع استمرار اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار الأنواع الأجنبية بالتزامن مع متابعة أسعار السجائر في الأسواق.

وسجل سعر علبة سجائر ميريت 111 جنيهًا، بينما بلغ سعر علبة سجائر مارلبورو 102 جنيه.

ووصل سعر علبة سجائر مارلبورو كرافتد إلى 79 جنيهًا، في حين سجل سعر علبة سجائر إل آند إم 82 جنيهًا.

وبلغ سعر علبة سجائر وينستون نحو 73 جنيهًا، وفق النوع.

كم سعر ميريت ومارلبورو اليوم؟

بلغ سعر علبة سجائر ميريت اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 نحو 111 جنيهًا، بينما سجل سعر علبة سجائر مارلبورو 102 جنيه.

وسجل سعر علبة سجائر مارلبورو كرافتد 79 جنيهًا، في حين بلغ سعر علبة سجائر إل آند إم 82 جنيهًا.

أما سعر علبة سجائر وينستون فسجل نحو 73 جنيهًا، وفق النوع، وذلك ضمن أسعار السجائر الأجنبية الواردة اليوم.

أسعار السجائر

ما أسعار التبغ المسخن اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026؟

شهدت أسعار منتجات التبغ المسخن استقرارًا اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، دون إعلان زيادة جديدة على الأسعار، وتضمنت القائمة أسعار HEETS وTEREA وTEREA Capsules.

وسجل سعر التبغ المسخن HEETS اليوم نحو 69 جنيهًا، بينما بلغ سعر التبغ المسخن TEREA اليوم نحو 82 جنيهًا.

كما سجل سعر التبغ المسخن TEREA Capsules نحو 87 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار ضمن قائمة أسعار منتجات التبغ المسخن التي يزداد البحث عنها بالتزامن مع متابعة أسعار السجائر المحلية والأجنبية خلال اليوم.

هل ارتفعت أسعار السجائر اليوم 8 أكتوبر 2026؟

استقرت أسعار السجائر المحلية والأجنبية ومنتجات التبغ المسخن اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، دون إعلان زيادة جديدة على الأسعار، وفقا للبيانات الواردة.

وتشمل الأسعار المستقرة الأنواع المحلية التي جاء سعرها عند 48 جنيهًا للعبوة في المنتجات المذكورة، إلى جانب أسعار السجائر الأجنبية ومنتجات التبغ المسخن التي تختلف وفقا لكل نوع.

ويتابع المواطنون أسعار السجائر بصورة مستمرة لمعرفة أحدث المستويات المعلنة في الأسواق، خاصة مع اختلاف المنتجات وتنوع أنواع السجائر والتبغ المسخن المتاحة.

أسعار السجائر اليوم

ما أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026؟

جاءت أسعار السجائر المحلية اليوم عند 48 جنيهًا للعبوة بالنسبة إلى كليوباترا كينج سايز وكليوباترا سوفت كوين وكليوباترا بوكس وكليوباترا بلاك ليبول وكليوباترا سوبر وبوسطن وبلمونت ومونديال ومونديال سويتش منتول وبلو بيري وماتوسيان سوبر.

وبالنسبة إلى السجائر الأجنبية، سجل سعر علبة سجائر ميريت 111 جنيهًا، ومارلبورو 102 جنيه، ومارلبورو كرافتد 79 جنيهًا، وإل آند إم 82 جنيهًا، بينما سجل سعر علبة سجائر وينستون نحو 73 جنيهًا، وفق النوع.

أما منتجات التبغ المسخن، فسجل سعر HEETS نحو 69 جنيهًا، وبلغ سعر TEREA نحو 82 جنيهًا، بينما سجل TEREA Capsules نحو 87 جنيهًا.

أسعار السجائر اليوم

وتستمر أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 عند المستويات الواردة، مع استقرار أسعار السجائر المحلية والأجنبية ومنتجات التبغ المسخن، وعدم إعلان زيادة جديدة على الأسعار، وهو ما يفسر استمرار متابعة المواطنين لأحدث أسعار العبوات والأنواع المختلفة في الأسواق.

أسعار السجائر أسعار السجائر اليوم أسعار السجائر اليوم 8 أكتوبر 2026 أسعار السجائر الخميس أسعار السجائر المحلية أسعار السجائر الأجنبية أسعار التبغ المسخن سعر كليوباترا سعر مارلبورو سعر ميريت سعر وينستون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

بالرقم القومي فقط.. تسهيلات جديدة من التأمين الصحي لتجديد البطاقة لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تبحث دعم القطاعين التعليمي والصحي مع وفد شركة صينية

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تقنين أراضي الدولة والتصالح بمركز الفرافرة

جانب من العملية

رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة دقيقه لإعادة توصيل الأعصاب المقطوعة لشاب تعرض لحادث عنيف

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد