عبده مباشر: مصر أحبطت مخطط إشعال قناة السويس بالنابالم في حرب أكتوبر

كشف الكاتب الصحفي والمؤرخ العسكري عبده مباشر، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل بشأن الاستعدادات الإسرائيلية قبيل اندلاع حرب أكتوبر 1973.

وقال مباشر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن جولدا مائير عقدت اجتماعًا في 5 أكتوبر مع الجنرال حاييم بارليف، بهدف بحث حقيقة ما تعرض له خط بارليف ومدى قدرة القوات المصرية على التعامل مع تحصيناته.

وتابع أن أجهزة المخابرات المصرية تمكنت من جمع معلومات دقيقة حول التحصينات الإسرائيلية، بما في ذلك منظومة أنابيب النابالم التي أُقيمت أسفل قناة السويس، والتي كان مخططًا استخدامها لإشعال سطح المياه بالنيران في حال اندلاع الحرب.

وأشار إلى أن عناصر من القوات الهندسية والقوات الخاصة البحرية المصرية تمكنت من التعامل مع فتحات منظومة النابالم وإغلاقها، الأمر الذي حال دون استخدامها وفق الخطة الإسرائيلية.

الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية

وتحدث المؤرخ العسكري عن مخطط إسرائيلي أطلق عليه اسم «الحزام الأسود»، معتبرًا أن اندلاع حرب أكتوبر أسهم في إحباط أهدافه التوسعية، والتي قال إنها كانت تستهدف توسيع نطاق الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية باتجاه لبنان وسوريا، ثم التحرك نحو الأردن ومصر.