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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حكاية تأسيس مجموعة 73 مؤرخين وتوثيق بطولات حرب أكتوبر.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد أحمد زايد، مؤسس مجموعة 73 مؤرخين، أن الهدف من توثيق شهادات أبطال حرب أكتوبر لا يقتصر على تسجيل الوقائع التاريخية، وإنما يمتد إلى تقديم نماذج حقيقية للبطولة والتضحية أمام الأجيال الجديدة.

وأوضح أحمد زايد، خلال لقائه مع أحمد دياب ومحمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد»، أن فكرة تأسيس مجموعة 73 مؤرخين بدأت عام 2008، عقب لقائه باللواء الطيار محمد عكاشة، أحد أبطال حرب أكتوبر، حيث سجل معه نحو 17 ساعة من الشهادات والتفاصيل المتعلقة بالحرب.

وأشار إلى أن هذه التجربة كانت بداية للتوسع في التواصل مع عدد أكبر من أبطال القوات المسلحة، والاستماع إلى شهاداتهم وتوثيق تجاربهم خلال فترات الحرب والاستنزاف، لافتًا إلى أن المجموعة حرصت على جمع هذه الروايات وحفظها باعتبارها جزءًا من التاريخ.

إنشاء موقع لإتاحة شهادات الأبطال

وقال زايد إن أعضاء المجموعة أدركوا أن شهادات أبطال حرب أكتوبر لا يجب أن تظل محفوظة بشكل شخصي، ولذلك جرى إنشاء موقع رسمي للمجموعة بهدف إتاحة هذه المادة للجمهور والباحثين والمهتمين بتاريخ الحرب.

وأوضح أن كل شهادة من شهادات الأبطال تحمل تفاصيل وقصصًا عن التضحيات التي عاشها رجال القوات المسلحة خلال سنوات القتال، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذه الشهادات وإتاحتها للأجيال الجديدة.

وتأسست مجموعة 73 مؤرخين عام 2008 بهدف البحث والتوثيق التاريخي، وتركز أنشطتها على توثيق شهادات أبطال الحروب المصرية ونشر المواد التاريخية المتعلقة بها.

قصص إنسانية من أبطال حرب أكتوبر

وأشار مؤسس مجموعة 73 مؤرخين إلى أن من أكثر الشهادات الإنسانية تأثيرًا القصص التي رواها بعض الأبطال عن عودتهم من الحرب ليجدوا أسرهم قد أقامت عزاءً لهم، بعدما تم إبلاغ ذويهم باستشهادهم أو فقدانهم.

وأكد أن مثل هذه الروايات تكشف جانبًا إنسانيًا من حياة أبطال القوات المسلحة، وتوضح حجم القلق والمعاناة التي عاشتها أسرهم خلال فترات الحرب، إلى جانب ما قدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات.

توثيق البطولات للأجيال الجديدة

وشدد أحمد زايد على أن توثيق شهادات أبطال حرب أكتوبر يمثل وسيلة للحفاظ على الذاكرة التاريخية، كما يتيح للأجيال الجديدة التعرف على نماذج حقيقية من البطولة والتضحية.

وأكد أن هذه الشهادات لا تقدم فقط تفاصيل عن المعارك والأحداث العسكرية، وإنما تحمل أيضًا قصصًا إنسانية توضح حجم ما قدمه رجال القوات المسلحة خلال سنوات الحرب والاستنزاف، بما يجعلها مصدرًا مهمًا للتعرف على تاريخ تلك المرحلة وتضحيات أبطالها.

حرب اكتوبر مؤسس مجموعة 73 مؤرخين القوات المسلحة

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