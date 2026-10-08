في ذكرى 7 أكتوبر.. خطأ داخل الجيش الإسرائيلي وإصابة 10 جنود بقنبلة غاز

أُصيب 10 جنود إسرائيليين من كتيبة "بارديلاس" بجروح طفيفة في حادث وقع أثناء تدريب للكتيبة، وذلك إثر إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع عن طريق الخطأ بدلاً من قنبلة صوتية.

ونتيجة للاستخدام الخاطئ لهذه الوسيلة يوم أمس، نُقلت أربع مجندات إلى المستشفى لإصابتهن بحالات استنشاق للدخان، بينما خضع جنود آخرون تواجدوا في موقع الحادث واستنشقوا الغاز للفحص والعلاج الميداني.



وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحادث قيد التحقيق، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ولاحقا ؛ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 8 جنود أصيبوا بجروح طفيفة الجمعة في حادث سير بين مركبتين جنوبي لبنان.



وأفاد المتحدث أن التحقيق جار في ملابسات الحادث، مضيفا أنه تم إجلاء 6 من الجنود لتلقي العلاج في المستشفى، ثم عاد جميعهم إلى منازلهم، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وأفاد المتحدث أن التحقيق جار في ملابسات الحادث.

وسبق ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا كبيرًا في بلدة عيترون، وتفجيرًا مماثلاً في بلدة طلوسة.

كما و نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة ومتتالية في المنصوري في قضاء صور، هزت المباني في صور وأدت الى ارتجاجات قوية، مبينةً أنها تقوم بإحراق منازل في بلدة حولا قضاء مرجعيون.