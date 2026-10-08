أوركسترا جامعة قناة السويس تحيي حفلًا غنائيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت جامعة قناة السويس حفلًا غنائيًا احتفالًا بالذكرى الـ53 لحرب أكتوبر المجيدة، في أجواء وطنية وفنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة، وإشراف تنفيذي الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة بالجامعة، والدكتورة هبة الدناصوري، منظم الحفل، والأستاذ عبد الله عامر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والأستاذة عيشة زين، مدير إدارة النشاط الفني.

ويأتي الحفل تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، واستحضارًا لقيم العزيمة والإرادة والانتماء التي جسدها أبطال القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر، حيث جمع الحفل بين الفن والموسيقى في احتفالية وطنية استعاد خلالها الحضور ذكريات النصر، وسط مشاركة فنية مميزة.

وشهد الحفل المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، ونخبه من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

كما حضر الحفل الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والأستاذ الدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والأستاذة الدكتورة هناء شبيب عميد كلية علوم الرياضة، والمهندس عادل ألبير ولفيف من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.



أحى الحفل كورال أوركسترا الحلم، بقيادة وتدريب المايسترو الدكتورة بسمة محمود إبراهيم، بمشاركة أ.م.د نانسي فاروق على آلة البيانو، والدكتور أحمد محمود عبد الوهاب على آلة الكمان، والدكتور حسين محمد على آلة الأكورديون، والدكتورة إنجي أشرف على آلة الكمان، والدكتور أحمد حسن مطربًا، إلى جانب نخبة من الأساتذة العازفين المحترفين.

وتضمن البرنامج الفني مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية، بدأت بأغنية «بسم الله» بمشاركة المجموعة، ثم «فيها حاجة حلوة» بأداء لينا خالد، و«نصرة قوية» بأداء سارة حسن، و«فات الكثير يا بلادنا» بمشاركة المجموعة، و«حبايب مصر» بأداء ريهام عربي، و«صورة» بمشاركة المجموعة، و«صوت الوطن» بأداء نجوى شمس، و«ميدلي تحيا مصر» بمشاركة المجموعة، ثم «مصر يا أول نور في الدنيا» بأداء د. أحمد حسن، واختُتمت الفقرات بـ«ميدلي النصر» بمشاركة المجموعة.

وجاء الحفل في إطار حرص الجامعة على إحياء ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن لدى طلابها، من خلال الفنون والموسيقى، بما يعكس مكانة هذه الذكرى الوطنية في وجدان المصريين.