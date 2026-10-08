اللواء محيي نوح: توليت قيادة المجموعة 39 قتال بعد استشهاد الرفاعي.. وخضنا معركة لمنع العدو من دخول الإسماعيلية

أكد اللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 قتال خلال حرب الاستنزاف، وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973، أنه تولى قيادة المجموعة عقب استشهاد البطل إبراهيم الرفاعي، مشيرًا إلى أنه واصل تنفيذ المهام القتالية في مواجهة القوات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة من الحرب.

وقال اللواء محيى نوح، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه عقب توليه قيادة المجموعة كُلف بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة جبل مريم، بهدف التصدي للقوات الإسرائيلية التي كانت تعبر منطقة الدفرسوار.

وتابع أن رجال المجموعة 39 قتال تمكنوا خلال العملية من إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الإسرائيلية، مؤكدًا أن المواجهات ساهمت في منع القوات المعادية من الوصول إلى مدينة الإسماعيلية قبل صدور قرار وقف إطلاق النار في 22 أكتوبر.

استمرار الاشتباكات

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى استمرار الاشتباكات واندلاع معركة الإسماعيلية، التي استمرت في ظل محاولات القوات الإسرائيلية التقدم داخل المنطقة.