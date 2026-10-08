اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم الرفاعي.. اللواء محيي نوح يكشف تفاصيل استشهاده

كشف اللواء محيي نوح، أحد أبرز قادة المجموعة 39 قتال وأبطال حرب أكتوبر 1973، عن اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد إبراهيم الرفاعي، قائد المجموعة 39 قتال، مستعيدًا مشهد استشهاده خلال حرب أكتوبر.

وقال اللواء محيى نوح، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الرفاعي كان يتمركز فوق تبة تضم صواريخ، وبدأ في التعامل مع الدبابات الإسرائيلية المتقدمة.

مواجهة قوات العدو

وتابع أنه خلال الاشتباك، تعرض الموقع لقصف مباشر من جانب القوات الإسرائيلية، حيث أُطلقت عليه ثلاث دانات، أصيب إثرها الرفاعي إصابة قاتلة في القلب، ليسقط شهيدًا وهو يؤدي دوره في مواجهة قوات العدو.

