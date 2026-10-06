اللواء محيي نوح: لولا انتصار أكتوبر 73 ما كانت هناك مفاوضات أو معاهدة سلام

قال اللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 القتالية خلال حرب أكتوبر وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 كان الأساس الذي مهّد لبدء المفاوضات والتوصل إلى معاهدة السلام، مؤكدًا أنه لولا هذا الانتصار ما كانت هناك مفاوضات أو نتائج سياسية للحرب.

وأضاف اللواء محيي نوح خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن المجموعة 39 القتالية نفذت خلال حرب الاستنزاف العديد من العمليات العسكرية، بلغ عددها نحو 92 عملية، أسفرت، وفق روايته، عن مقتل وإصابة 430 من الجنود الإسرائيليين، إلى جانب تنفيذ عمليات إغارة على الكمائن والمواقع التابعة للعدو.

وأوضح أن هذه العمليات أسهمت في كسر الحاجز النفسي بين الجندي المصري والجندي الإسرائيلي، بعدما كانت تُروج فكرة أن الجندي الإسرائيلي لا يُقهر، مشيرًا إلى أن رجال المجموعة 39 نجحوا في إسقاط هذه النظرية من خلال العمليات النوعية التي نفذوها خلال حرب الاستنزاف.

وأشار إلى أن عملية رأس العش استمرت لنحو 8 ساعات، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تكبدت خلالها خسائر كبيرة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتكريمه تقديرًا لدوره وبطولاته خلال تلك الفترة.

وكشف اللواء محيي نوح عن تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي خلال حفل التكريم، موضحًا أنه دار بينهما حديث مطول، وقال للرئيس: "أنا ضابط الصاعقة اللي قام بدوره الفنان أحمد عز في فيلم الممر"، في إشارة إلى تجسيد شخصيته ودوره في أحداث الفيلم الذي تناول جانبًا من بطولات القوات المسلحة خلال فترة حرب الاستنزاف.