الحكومة: مسار الدين نزولي والحكومة تستهدف العام المقبل مواصلة انخفاضه إلى قرابة الـ 87 %

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك اهتمام الرأي العام بملف الدين وموارد النقد الأجنبي .

وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" سيتم تخصيص جلسة خاصة بملف إدارة الدين في منتدى مصر 2026 ".



واكمل محمد عادل :" العام المالي 2022 و2023 كان دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي كان 95.7% ودين أجهزة الموازنة معع انتهاء العام المالي 2025 -2026 انخفض لـ 82 % ".

ولفت محمد عادل :" هناك مسار نزولي للدين والحكومة تستهدف العام المقبل مواصلة انخفاض الدين إلى قرابة الـ 87 % ".