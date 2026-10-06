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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحدث باسم مجلس الوزراء: منتدى مصر 2026 يمثل فرصة حقيقية للحكومة لعرض ما حققته خلال السنوات الماضية

المتحدث باسم مجلس الوزراء: منتدى مصر 2026 يمثل فرصة حقيقية للحكومة لعرض ما حققته خلال السنوات الماضية
المتحدث باسم مجلس الوزراء: منتدى مصر 2026 يمثل فرصة حقيقية للحكومة لعرض ما حققته خلال السنوات الماضية
شيماء جمال

قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة حقيقية للحكومة لعرض ما حققته خلال السنوات الماضية، ومناقشة الأسباب التي دفعت لاتخاذ قرارات وسياسات حكومية معينة، بالإضافة إلى التحديات والمزالق التي واجهت العمل الحكومي، موضحًا أن المنتدى يستهدف أيضًا الاستماع لنبض الشارع وآراء المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن الحكومة أطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى فور صدور التكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتيح لأي مواطن التسجيل وطرح القضايا التي يراها ذات أولوية، مشيرًا إلى أن المقترحات تخضع للمراجعة من قبل اللجنة الفنية ثم يتم نشرها على الموقع لقياس التفاعل عليها.تابع القرارات

وأشار إلى أن عملية تحديد الأولويات تتم بشكل ديمقراطي من خلال التفاعل والمشاهدات والتعقيبات على المقترحات المطروحة، موضحًا أن الموضوعات التي تحظى بتفاعل كبير تصبح ذات أولوية لدى مجلس الوزراء، وتُدرج ضمن مدخلات المنتدى المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة تصل إلى 8000 مشارك موزعين على 13 جلسة.

وتابع أن المنتدى يتيح للمواطنين الراغبين في الحضور التسجيل لحضور الجلسات المختلفة، ومنها جلسة نجع حمادي وجلسات الصحة وريادة الأعمال، قائلًا: "أرجوكم نفسي نعتبرها فرصة، ونفسي بمناسبة عودة الجامعة رؤساء الجامعات يكلموا الطلبة، تشرحوا للطلبة على فكرة المنتدى، قولوا لهم يدخلوا ويقولوا رأيهم".

وشدد المستشار محمد عادل على أن الحكومة تستهدف من المنتدى الخروج بمخرجات وتكليفات واضحة وخطط تنفيذية محددة بأهداف، تعكس أولويات المواطنين وتشعرهم بأن الحكومة أدركت مطالبهم واستجابت لها، محذرًا من الاستماع لما وصفهم بـ"سارقي الأمل"، قائلًا: "أرجوكم لا تستمعوا لسارق الأمل، ولا تستمعوا ولا تجلسوا مع سارق العمر، خليكم دائمًا في المحاولة".

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن المنتدى سيتيح آلية مباشرة للمواطنين للتعبير عن أولوياتهم، إلى جانب الآليات القائمة مثل الإعلام ومجلس النواب ومركز دعم اتخاذ القرار ومنظومة الشكاوى الحكومية، موضحًا أن المنتدى سيشهد مكاشفة حكومية شاملة بما حدث خلال الفترة الماضية، مع تحديد مستهدفات واضحة للمرحلة المقبلة، وبما يضمن أن يكون المواطن في قلب عملية صنع القرار.

منتدى مصر 2026 مجلس الوزراء الحكومة الحياة مصر

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