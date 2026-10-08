القوات المسلحة خط أحمر.. اللواء محيي نوح يروي واقعة السنترال بعد نكسة 1967

روى اللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 قتال، تفاصيل الواقعة التي جمعته بموظفي أحد السنترالات عقب نكسة 1967، وهي الحادثة التي جرى تجسيدها لاحقًا ضمن أحداث فيلم «الممر»، حيث أدى الفنان أحمد عز شخصية مستوحاة من هذه الواقعة.

وقال اللواء محيى نوح، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه كان موجودًا في منطقة رأس العش، وقرر التوجه إلى المنصورة للاطمئنان على أفراد وحدته، مؤكدا أنه توجه إلى السنترال لإجراء اتصال هاتفي، إلا أنه واجه تأخرًا في إتمام المكالمة.

وتابع أنه بعد فترة طويلة من الانتظار، توجه إلى أحد الموظفين وأخبره بأنه ضابط ويرغب في إجراء اتصال للاطمئنان على وحدته، إلا أن الموظف رد عليه بعبارات مسيئة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر.

وأشار إلى أنه اعتبر ما صدر من الموظف إهانة مباشرة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة، مؤكدًا أن غضبه دفعه إلى تحطيم محتويات السنترال.

وأكد أن الموظفين أغلقوا عليه الباب عقب الواقعة، واستدعوا قوات النجدة والإسعاف، مشيرًا إلى إصابة ثلاثة أشخاص ونقله معهم إلى أحد أقسام الشرطة في المنصورة.

وقال أنه تواصل مع أحد أصدقائه في أمن الدولة، الذي أبلغ القيادات والمسؤولين والمحافظ، قبل أن يصل عدد من المسؤولين إلى القسم.

ماقدرتش أتحمل الإهانة

ونوه أن ما حدث جاء نتيجة عدم قدرته على تحمل ما اعتبره إهانة للقوات المسلحة، قائلًا: «ماقدرتش أتحمل الإهانة، لأن القوات المسلحة خط أحمر».