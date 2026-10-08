اللواء محيي نوح أحد أبطال أكتوبر: خبرات اليمن عززت قدراتنا القتالية قبل معركة رأس العش

أكد اللواء محيي نوح، أحد أبرز قادة المجموعة 39 قتال وأبطال حرب أكتوبر 1973، أنه شارك في العمليات العسكرية باليمن، منحته خبرات ميدانية مهمة، خاصة في التعامل مع طبيعة التضاريس الجبلية والصحراوية.

وقال اللواء محيى نوح، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن تلك التجربة ساهمت في رفع قدراته القتالية، قبل أن يعود إلى مصر ويشارك في واحدة من أبرز المواجهات التي شهدتها فترة حرب الاستنزاف، وهي معركة رأس العش عام 1967.

رجال الصاعقة

وكشف اللواء محيي نوح تفاصيل المواجهة التي وقعت بعد عودته من اليمن، موضحًا أن القوات الإسرائيلية حاولت التقدم والاستيلاء على مدينة بورفؤاد، إلا أن مجموعة صغيرة من رجال الصاعقة تصدت للقوات المهاجمة، وتمكنت من إلحاق خسائر بها وتدمير عدد من الدبابات والمركبات المجنزرة.