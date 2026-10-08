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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يشهد احتفال قصور الثقافة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، فعاليات الحفل الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والعيد القومي لمحافظة الغربية.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، وأعقبه تلاوة لعدد من آيات القرآن الكريم، فيما تابع الحضور فيلما تسجيليا تناول أبرز إنجازات المحافظة ومشروعاتها، حيث قدم الفيلم صورة متكاملة لما تحقق على أرض محافظة الغربية، في إطار مجهودات الدولة المصرية لتطوير الخدمات، وتحسين مستوى الحياة للمواطنين.

في كلمته، أوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بأن معركة العبور أعادت لمصر عزتها وكرامتها وحررت أرض سيناء العزيزة، مشيرا إلى أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يأتي بالتزامن مع ذكرى أعظم انتصار في التاريخ الحديث، لافتا إلى أن إرادة المصريين كانت وستظل قادرة على تجاوز التحديات، كما وأشار المحافظ إلى ضروة و مواصلة العمل والبناء في كافة القطاعات، لنكون على قدر المسئولية تجاه وطننا الغالي.

عن جهود الثقافة في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز روح الانتماء، تحدث وائل شاهين، مدير عام الثقافة بالغربية، خلال كلمته، مؤكدا بأن بناء الوطن لا يتوقف عند تحقيق النصر، وإنما يستمر ببناء الإنسان وتنمية الوعي، لافتا إلى أن رسالة الثقافة هي الوصول للمواطن، وذلك من خلال عدد من المشروعات الثقافية، ومن بينها: ثقافة بلا جدران، ومشروع "إبدأ حلمك"، الذي يهدف لاكتشاف مواهب أبناء المحافظة، علاوة على مشروع مسرح المواجهة والتجوال، للوصول بالفن لكافة القرى داخل المحافظة .

وشهد الاحتفال باقة منوعة من الفقرات الفنية، حيث استمتع الحضور بمجموعة من الأغاني الوطنية والحماسية، قدمتها فرقة طنطا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان محمود صفوت، كما قدمت فرقة باليه المركز الثقافي استعراض "الغربية قلب الدلتا"، فيما قدمت مواهب الغربية من المشاركين ببرنامج "نجوم لبكره " أوبريت "الأرض الطبية"، بجانب عدد من الفقرات الغنائية والشعرية.

اختتمت الاحتفالية بتكريم مجموعة من المتميزين والفائزين في المجالات المتنوعة، تقديرا لإنجازاتهم وتشجيعا لهم على مواصلة النجاح، ومن بينهم: فرقة "ضي القلوب" لذوي الهمم، بقيادة المدرب الفنان خالد قنيده، وذلك بعد تتويجهم بالمركز الأول في الدورة العاشرة من ملتقى "أولادنا" الدولي، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة 54 دولة عربية وأجنبية، بجانب تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في برنامج "نجوم لبكره".  

الحفل أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وبحضور د. محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والمهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، والأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري، والعقيد فارس الأشوح، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعزة عادل، مدير المركز الثقافي بطنطا، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمحافظة الغربية.

اللواء دكتور علاء عبد المعطي الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرح المركز الثقافي

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