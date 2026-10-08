سكن لكل المصريين 9.. موعد الحجز وشروط التقديم والأوراق المطلوبة

يستمر التقديم على وحدات مشروع «سكن لكل المصريين 9» حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بعدما بدأ استقبال طلبات الحجز يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وفقًا للمواعيد والإجراءات المحددة في كراسة الشروط، ويستهدف الطرح المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم، إلى جانب وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع تطبيق ضوابط خاصة بالسن والدخل والفئات المستحقة ونظام الإيجار.

وتتوزع وحدات «سكن لكل المصريين 9» بمساحات متنوعة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، بينما يتعين على المتقدم استيفاء الشروط العامة وتجهيز المستندات المطلوبة وسداد المبالغ المحددة، ثم إتمام إجراءات التسجيل إلكترونيًا من خلال منصة «مسكن»، مع ضرورة مراجعة البيانات والمستندات قبل تأكيد طلب الحجز.

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متى ينتهي التقديم في سكن لكل المصريين 9؟

حددت وزارة الإسكان يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا للتقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9»، وذلك بعدما فتح باب الحجز أمام المواطنين يوم 20 سبتمبر 2026، وفقًا للمواعيد والقواعد الواردة في كراسة الشروط.

ويشمل الطرح وحدات بنظام الإيجار المدعوم، إلى جانب وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع اختلاف قواعد الاستحقاق بحسب نظام الإيجار والفئات المستهدفة، ولذلك يجب على الراغبين في الحجز استكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة والالتزام بالمبالغ والمصروفات والمواعيد المنصوص عليها في كراسة الشروط.

كيف يتم التقديم على سكن لكل المصريين 9؟

يتم التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9» إلكترونيًا عبر منصة «مسكن»، حيث يبدأ المواطن بإنشاء حساب جديد واستكمال البيانات الشخصية المطلوبة، ثم الانتقال إلى إجراءات اختيار الطرح والمدينة وسداد المبالغ ورفع المستندات المطلوبة.

وتشمل خطوات التقديم على «سكن لكل المصريين 9» ما يأتي:

الدخول إلى منصة «مسكن» الإلكترونية.

إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

تفعيل الحساب باستخدام رمز التحقق المرسل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

اختيار الطرح والمدينة المراد الحجز بها.

الاطلاع على كراسة الشروط والتعرف على المساحات والأسعار وقواعد التقديم.

استخراج رقم الاستمارة أو كود السداد.

سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية عبر وسائل الدفع المعتمدة.

رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ومنها بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد جدية الحجز ومستندات إثبات الدخل.

مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من صحتها.

تأكيد طلب الحجز إلكترونيًا.

وتتطلب عملية التقديم مراجعة جميع البيانات والمستندات قبل إرسال طلب الحجز، إلى جانب الالتزام بالمواعيد والضوابط المحددة في كراسة الشروط.

ما شروط حجز سكن لكل المصريين 9؟

تتضمن شروط الاستفادة من «سكن لكل المصريين 9» مجموعة من الضوابط المتعلقة بعمر المتقدم ومستوى الدخل والفئة المستحقة وعدد الوحدات المسموح للأسرة بحجزها، بالإضافة إلى الالتزامات المالية المطلوبة.

وتتمثل الشروط الأساسية في الآتي:

سداد مصروفات التسجيل بقيمة 350 جنيهًا، وهي غير مستردة.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و35 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

أن يكون المتقدم من المواطنين منخفضي الدخل المستحقين للطرح بنظام الإيجار.

ألا يتجاوز صافي دخل جميع مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة والتأكد من صحتها.

عدم السماح للأسرة بحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الإعلان.

سداد تأمين الوحدة بقيمة 10 آلاف جنيه وفقًا للضوابط المحددة في كراسة الشروط.

الالتزام بسداد مقدم الحجز والمبالغ والمصروفات المطلوبة في المواعيد المحددة.

وتعد هذه الشروط من المتطلبات الأساسية للحصول على وحدة ضمن «سكن لكل المصريين 9»، لذلك يتعين على المتقدم مراجعتها بعناية قبل استكمال إجراءات الحجز، خصوصًا ما يتعلق بالسن والدخل والمستندات والمبالغ المستحقة.

أين توجد وحدات سكن لكل المصريين 9؟

يتضمن طرح «سكن لكل المصريين 9» وحدات سكنية بمساحات مختلفة موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وتشمل الوحدات مساحة 90 مترًا مربعًا في مجموعة من المحافظات.

وتوجد وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا في محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح».

كما يضم «سكن لكل المصريين 9» وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا في مدن «حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة»، إلى جانب وحدات أخرى وفقًا للتفاصيل الواردة في كراسة الشروط.

وتختلف مواقع ومساحات وحدات «سكن لكل المصريين 9» بحسب المحافظات والمدن المشمولة بالطرح، ولذلك يجب على المتقدم مراجعة كراسة الشروط لمعرفة تفاصيل الوحدة والمدينة التي يرغب في الحجز بها.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم في سكن لكل المصريين 9؟

تختلف مستندات التقديم على «سكن لكل المصريين 9» بحسب الحالة الاجتماعية والوظيفية للمتقدم، ولذلك يجب تجهيز الأوراق التي تتناسب مع حالة كل متقدم قبل التسجيل ورفع الملفات إلكترونيًا.

وتشمل المستندات المطلوبة ما يأتي:

إيصال شراء كراسة الشروط.

شهادات ميلاد الأبناء، إن وجدت.

بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوجة.

إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، سواء كهرباء أو غاز أو مياه.

قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، وفقًا للحالة الاجتماعية.

مفردات مرتب للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

شهادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

ويجب على المتقدم التأكد من استكمال المستندات المطلوبة وفقًا لحالته الاجتماعية والوظيفية، مع مراجعة البيانات قبل رفعها إلكترونيًا، لضمان توافق المعلومات المقدمة مع إجراءات «سكن لكل المصريين 9».

ما أهم ضوابط سكن لكل المصريين 9؟

تتركز ضوابط «سكن لكل المصريين 9» حول مجموعة من المتطلبات التي تبدأ بسداد مصروفات التسجيل والتأمين ومقدم الحجز والمبالغ والمصروفات المقررة، وتمتد إلى الالتزام بحدود السن والدخل وتقديم المستندات والبيانات المطلوبة.

ويشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و35 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون من المواطنين منخفضي الدخل المستحقين للطرح بنظام الإيجار، وألا يتجاوز صافي دخل جميع مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

كما لا يُسمح للأسرة بحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الإعلان، مع ضرورة سداد تأمين الوحدة بقيمة 10 آلاف جنيه وفقًا لكراسة الشروط، إلى جانب الالتزام بسداد مقدم الحجز والمبالغ والمصروفات المطلوبة في المواعيد المحددة.

ماذا يفعل المتقدم قبل انتهاء حجز سكن لكل المصريين 9؟

يحتاج المواطن الراغب في الاستفادة من «سكن لكل المصريين 9» إلى استكمال التسجيل الإلكتروني واختيار الطرح والمدينة والاطلاع على كراسة الشروط، ثم تجهيز المستندات المطلوبة وسداد المبالغ المحددة واستكمال طلب الحجز.

كما يجب مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من صحتها قبل تأكيد الطلب إلكترونيًا، مع الالتزام بالموعد النهائي للتقديم المحدد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

ويظل الاطلاع على كراسة شروط «سكن لكل المصريين 9» خطوة أساسية للتعرف على المساحات والأسعار وقواعد التقديم، إلى جانب الضوابط الخاصة بالوحدات المطروحة ونظام الإيجار والإجراءات المطلوبة لإتمام الحجز.

ويتيح مشروع «سكن لكل المصريين 9» وحدات بمساحات مختلفة في عدد من المحافظات والمدن، تشمل وحدات بنظام الإيجار المدعوم وأخرى بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع استمرار التقديم حتى الموعد المحدد وضرورة الالتزام بجميع شروط الحجز والمستندات والإجراءات المطلوبة.